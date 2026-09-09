Uniforme do Wrexham 2026-27: novas camisas 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

A ascensão do Wrexham pelas divisões da EFL não mostra sinais de desaceleração, e os proprietários de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney estão garantindo que os Red Dragons voltem a ter a aparência adequada. Ao lado da fabricante de material esportivo Macron, o clube galês revelou oficialmente seu novo visual para a temporada 2026–27, combinando uma estética moderna e de alto desempenho com fortes referências à herança industrial local e à identidade cultural.
GOAL dá uma olhada em tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Wrexham para 2026-27, incluindo onde os torcedores podem comprá-los.