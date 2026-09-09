Uniforme do Wrexham 2026-27: novas camisas 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

O novo terceiro uniforme do Wrexham para a temporada 2026-27 busca inspiração na Kop Stand e, pela primeira vez, traz a marca secundária oficial do clube, que aparece com destaque no design da nova arquibancada.

O uniforme mais recente olha para o futuro da famosa Kop Stand, que deve se tornar um dos marcos arquitetônicos mais icônicos da cidade. Ele vem em um tom creme suave e apresenta gola polo, com punhos pretos nas mangas finalizados com uma fina listra vermelho-tijolo. Com o vermelho característico dos tradicionais tijolos de Ruabon, símbolo da herança arquitetônica de Wrexham que inspirou a nova Kop Stand, cuja fachada reimagina esse material profundamente enraizado de forma contemporânea.

A camisa é enriquecida por um gráfico em relevo por toda a peça, com um padrão inspirado na superfície perfurada da nova arquibancada. Projetado para criar um impressionante jogo de luz e transparência, o motivo em treliça se torna o elemento visual definidor do uniforme.



