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Wrexham 2026-27 home kit 2Macron
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniforme do Wrexham 2026-27: novas camisas 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

CULTURE
Camisas de futebol
Wrexham

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Wrexham para a temporada 2026-27.

A ascensão do Wrexham pelas divisões da EFL não mostra sinais de desaceleração, e os proprietários de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney estão garantindo que os Red Dragons voltem a ter a aparência adequada. Ao lado da fabricante de material esportivo Macron, o clube galês revelou oficialmente seu novo visual para a temporada 2026–27, combinando uma estética moderna e de alto desempenho com fortes referências à herança industrial local e à identidade cultural.

GOAL dá uma olhada em tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Wrexham para 2026-27, incluindo onde os torcedores podem comprá-los.

  • Wrexham 2026-27 home kit 1Macron

    Camisa titular do Wrexham para 2026-27: data de lançamento e preço

    O Wrexham e a Macron apresentaram o novo uniforme titular de 2026-27, que celebra a Kop Stand original. A icônica camisa vermelha de mandante apresenta um padrão em relevo característico inspirado nas barreiras que antes cercavam o terraço original da Kop. Uma placa de rua com a inscrição ‘Racecourse Ground LL11 Wrexham’ também aparece na parte da frente da camisa.

    Os aspectos históricos do novo uniforme titular também incluem seis mastros na nuca, outra homenagem à antiga Kop. Na parte interna da barra inferior, também são lembradas mais uma vez as 266 vítimas do Desastre da Mina de Gresford, em 1934, muitas das quais eram torcedoras do Wrexham e faziam turnos dobrados para assistir ao jogo daquela tarde no Racecourse Ground, com uma estampa em tom sobre tom da roda da mina e o número 266.


  • Wrexham 26-27 away kit Macron

    Camisa 2 do Wrexham para 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme 2 do Wrexham para 2026-27, em cinza-escuro antracite, traz gola mandarim e um design definido por um gráfico sublimado que combina a base escura com linhas vermelhas, inspirado nas pedreiras de ardósia do norte do País de Gales. Refletindo nossa herança industrial e cultural, o design da camisa é complementado por uma fita de silicone na barra com a inscrição: “Ein Tir, Ein Hysbryd – Nosso Campo, Nosso Espírito”.


  • Wrexham 2026-27 third kitMacron

    Terceiro uniforme do Wrexham 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo terceiro uniforme do Wrexham para a temporada 2026-27 busca inspiração na Kop Stand e, pela primeira vez, traz a marca secundária oficial do clube, que aparece com destaque no design da nova arquibancada.

    O uniforme mais recente olha para o futuro da famosa Kop Stand, que deve se tornar um dos marcos arquitetônicos mais icônicos da cidade. Ele vem em um tom creme suave e apresenta gola polo, com punhos pretos nas mangas finalizados com uma fina listra vermelho-tijolo. Com o vermelho característico dos tradicionais tijolos de Ruabon, símbolo da herança arquitetônica de Wrexham que inspirou a nova Kop Stand, cuja fachada reimagina esse material profundamente enraizado de forma contemporânea.

    A camisa é enriquecida por um gráfico em relevo por toda a peça, com um padrão inspirado na superfície perfurada da nova arquibancada. Projetado para criar um impressionante jogo de luz e transparência, o motivo em treliça se torna o elemento visual definidor do uniforme.


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