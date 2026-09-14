A espera acabou para os torcedores do Tottenham Hotspur, já que a nova coleção de uniformes do clube para a temporada 2026-27 foi oficialmente lançada. A mais recente linha da Nike traz uma mistura marcante de tradição e estilo moderno e ousado ao norte de Londres, combinando um uniforme titular Lilywhite limpo e clássico, inspirado nos icônicos kits dos Spurs de meados dos anos 1980, com um design gráfico chamativo e cheio de energia para o uniforme reserva, pensado para o futuro.

GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Tottenham Hotspur para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os fãs podem comprá-los.