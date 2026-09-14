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Tottenham 26/27 home kit Nike
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniforme do Tottenham Hotspur 2026-27: novas camisas 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tottenham Hotspur Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27.

A espera acabou para os torcedores do Tottenham Hotspur, já que a nova coleção de uniformes do clube para a temporada 2026-27 foi oficialmente lançada. A mais recente linha da Nike traz uma mistura marcante de tradição e estilo moderno e ousado ao norte de Londres, combinando um uniforme titular Lilywhite limpo e clássico, inspirado nos icônicos kits dos Spurs de meados dos anos 1980, com um design gráfico chamativo e cheio de energia para o uniforme reserva, pensado para o futuro.

GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Tottenham Hotspur para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os fãs podem comprá-los.

  • Tottenham 26-27 Home kit Nike

    Uniforme 1 do Tottenham Hotspur para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 1 do Tottenham Hotspur para 2026-27 apresenta a clássica base branca do clube. Ainda assim, ele a valoriza com uma sutil listra diagonal tonal texturizada integrada diretamente ao tecido, uma referência aos icônicos designs da Hummel de meados dos anos 1980. O azul-marinho escuro aparece nos detalhes da gola, dos punhos das mangas, dos painéis laterais e no escudo do clube bordado.



  • Tottenham 26-27 away kit Nike

    Camisa 2 do Tottenham Hotspur para 2026-27: data de lançamento e preço

    Em forte contraste com o uniforme titular minimalista, a camisa reserva vazada para 2026-27 apresenta um visual extremamente vibrante e caótico. A Nike utilizou uma base azul-marinho escuro Obsidian no corpo da peça, mas cobriu completamente o painel frontal com um padrão gráfico digital de alta energia. Esse padrão é composto por linhas diagonais agudas e irregulares que brilham em tons neon de rosa elétrico, roxo e laranja vivo, criando um efeito de luz futurista e de alta velocidade.

    Para manter a clareza diante de um fundo tão carregado, o escudo do Tottenham, o Swoosh da Nike e os logotipos do patrocinador AIA aparecem todos em branco sólido e marcante, enquanto a parte superior das costas da camisa permanece em azul-marinho liso para garantir que os nomes e números dos jogadores sejam facilmente legíveis.


  • Tottenham 2026-27 third kit Nike

    Terceiro uniforme do Tottenham Hotspur para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Tottenham Hotspur para 2026-27 aposta fortemente na nostalgia retrô, buscando inspiração nas icônicas camisas de visitante do clube de meados ao fim dos anos 1990, com um corpo principal vibrante em "Psychic Purple", complementado por detalhes mais escuros em "New Orchid".

    A camisa apresenta padrões geométricos tonais sutis, além de finas listras verticais em roxo-escuro na frente e nas costas, finalizadas por uma clássica gola polo dobrável com acabamento em branco.


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