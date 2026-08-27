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Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniforme do Liverpool 2026-27: novas camisas 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Liverpool FC Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para a temporada 2026/27.

O Liverpool apresentou oficialmente seus uniformes 2026-27 para jogos em casa e fora de casa após a reunião do clube com a adidas. A nova camisa principal do Liverpool resgata as icônicas três listras em Anfield, enquanto o novo uniforme reserva se inspira em modelos marcantes de meados da década de 1980, com um design branco limpo e detalhes em vermelho e cinza.

GOAL explica tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes 2026-27 do Liverpool, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração por trás do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Camisa 1 do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme 1 da adidas do Liverpool para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 19 de maio de 2026.

    Inspirado na clássica camisa 1 do Liverpool FC da adidas de 1989-91, instantaneamente reconhecível por seu padrão geométrico dinâmico, e usada durante um período de sucesso do clube, quando a equipe de Kenny Dalglish conquistou o título da liga de 1989/90. O novo design celebra um período marcante na história do clube. A base em vermelho escuro é valorizada por um gráfico contemporâneo em toda a peça, ecoando diretamente a linguagem visual do modelo original do fim dos anos 1980, ao mesmo tempo em que apresenta uma execução mais nítida e moderna.

    Os detalhes em branco no logo da adidas, no escudo do clube e nos acabamentos reforçam a estética clássica, enquanto a estampa redesenhada em toda a peça transmite a energia e a atitude da cultura do futebol dos anos 1980.

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    Uniforme 2 do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 2 do Liverpool para 2026-27 foi oficialmente revelado pela adidas, com inspiração nas icônicas camisas de visitante do clube em meados dos anos 1980.

    Sobre uma base branca nítida, a camisa traz detalhes em vermelho e cinza, enquanto o retorno do logo Trefoil da adidas aparece ao lado de um escudo retrô do Liver bird, dando continuidade à estética retrô introduzida com a nova parceria com a adidas.

    Um padrão sutil incorporado ao tecido é inspirado em ingressos históricos de jogos em Anfield, prestando homenagem a gerações de torcedores do Liverpool.

    Para a camisa de visitante que vinha sendo especulada, a adidas mistura o apelo do streetwear com referências históricas, sobretudo ao trocar seu logo de desempenho padrão pelo lendário Trefoil da adidas. Voltando a uma base branca limpa em vez de um tom off-white, a camisa traz logos em bordô e é complementada por um acabamento listrado marcante em vermelho, branco e cinza na gola e nos punhos das mangas.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Terceira camisa do Liverpool 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Liverpool para a temporada 2026-27 tem um design ousado, inspirado na rica herança europeia do clube e em algumas das noites mais memoráveis da história de Anfield. Combinando uma estética preta ultrassofisticada com detalhes metálicos e inovação moderna em desempenho, a camisa foi criada para celebrar a atmosfera única criada pelos torcedores do Liverpool sob as luzes em noites de jogos europeus.

    Construída sobre uma elegante base preta, a camisa combina tons profundos de preto com detalhes em bordô e acabamentos em prata fosca por toda a peça. A paleta escura cria um visual sofisticado e contemporâneo, ao mesmo tempo em que reflete a atmosfera dos jogos noturnos sob os refletores do estádio.

    Um elemento de destaque do design é sua estampa sutil desenvolvida em toda a peça, que cria textura e movimento na camisa. Inspirado pela energia coletiva e pelo impacto visual dos torcedores do Liverpool durante partidas europeias, o padrão gráfico serve como uma homenagem aos fãs cujas vozes e presença ajudaram a definir algumas das maiores noites da história do clube.

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