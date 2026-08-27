O Liverpool apresentou oficialmente seus uniformes 2026-27 para jogos em casa e fora de casa após a reunião do clube com a adidas. A nova camisa principal do Liverpool resgata as icônicas três listras em Anfield, enquanto o novo uniforme reserva se inspira em modelos marcantes de meados da década de 1980, com um design branco limpo e detalhes em vermelho e cinza.
GOAL explica tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes 2026-27 do Liverpool, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração por trás do design e onde os torcedores podem comprá-los.