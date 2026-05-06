Uniforme do Celtic 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O novo uniforme titular do Celtic FC para a temporada 2026-27 estará disponível para compra a partir de quinta-feira, 14 de maio, pela Adidas e pelos canais oficiais do clube.

Além de sua inspiração histórica, o novo uniforme titular do Celtic FC mantém-se fiel à identidade inconfundível do clube, com as icônicas listras verdes e brancas formando a base do design.

A Adidas eleva o visual clássico com detalhes modernos sutis, incluindo três listras perfuradas ao longo dos ombros e um logotipo e emblema lenticulares aplicados a quente que mudam de aparência dependendo do ângulo. Esses acabamentos premium conferem à camisa um toque mais contemporâneo sem se afastar da tradição.

A estética geral é clean e inspirada na tradição, ecoando deliberadamente a simplicidade da era dos Lisbon Lions, enquanto texturas refinadas de tecido e zonas de ventilação projetadas são integradas perfeitamente ao design. O resultado é um uniforme que equilibra nostalgia e inovação, uma homenagem moderna a um dos times mais icônicos da história do futebol.

O preço oficial ainda não foi confirmado, embora se espere que a versão autêntica seja vendida a um preço semelhante ao de outras camisas de elite premium. Concebida para um desempenho de alto nível, a camisa inclui a tecnologia CLIMACOOL+ para uma melhor ventilação, juntamente com materiais que absorvem o suor e secam rapidamente, para manter os jogadores e adeptos frescos e confortáveis.