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Renuka Odedra

Traduzido por

Uniforme do Celtic 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Revelado o novo uniforme titular do Celtic para a temporada 2026-27, com uma homenagem aos históricos Lisbon Lions.

A espera acabou. O Celtic FC revelou oficialmente seu uniforme titular para a temporada 2026-27, com a Adidas se inspirando em uma das melhores equipes da história do clube. Em homenagem aos lendários Lisbon Lions e à sua histórica campanha vencedora da Taça dos Campeões Europeus de 1966-67, a nova camisa combina a identidade icônica do Hoops com tecnologia de desempenho moderna.

Deixe o GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Celtic para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Celtic FC Home kitadidas

    Uniforme titular do Celtic para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Celtic FC para a temporada 2026-27 estará disponível para compra a partir de quinta-feira, 14 de maio, pela Adidas e pelos canais oficiais do clube.

    Além de sua inspiração histórica, o novo uniforme titular do Celtic FC mantém-se fiel à identidade inconfundível do clube, com as icônicas listras verdes e brancas formando a base do design.

    A Adidas eleva o visual clássico com detalhes modernos sutis, incluindo três listras perfuradas ao longo dos ombros e um logotipo e emblema lenticulares aplicados a quente que mudam de aparência dependendo do ângulo. Esses acabamentos premium conferem à camisa um toque mais contemporâneo sem se afastar da tradição.

    A estética geral é clean e inspirada na tradição, ecoando deliberadamente a simplicidade da era dos Lisbon Lions, enquanto texturas refinadas de tecido e zonas de ventilação projetadas são integradas perfeitamente ao design. O resultado é um uniforme que equilibra nostalgia e inovação, uma homenagem moderna a um dos times mais icônicos da história do futebol.

    O preço oficial ainda não foi confirmado, embora se espere que a versão autêntica seja vendida a um preço semelhante ao de outras camisas de elite premium. Concebida para um desempenho de alto nível, a camisa inclui a tecnologia CLIMACOOL+ para uma melhor ventilação, juntamente com materiais que absorvem o suor e secam rapidamente, para manter os jogadores e adeptos frescos e confortáveis.

  • Uniforme de visitante do Celtic para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Para o uniforme de visitante, espera-se que a adidas aposte na nostalgia dos anos 90 ao trazer de volta o clássico logotipo Trefoil, atualmente reservado para os designs de estilo de vida de elite da marca. A combinação de cores divulgada apresenta listras verticais em preto e um verde escuro profundo e claro.

    Um detalhe único nesta camisa é um padrão em zigue-zague nas bordas das listras, que reflete o design visto nas caixas de sapatos vintage da adidas Originals. O uniforme é finalizado com uma gola em V clássica e um símbolo especial escondido na parte interna do pescoço, consolidando ainda mais seu status de peça de colecionador.

    O uniforme de visitante é normalmente lançado logo após o de casa, o que significa que é provável que o lançamento ocorra entre junho e julho de 2026. Espera-se que os preços sejam semelhantes aos da camisa de casa, com réplicas padrão custando cerca de £80–£90 e versões autênticas chegando a £120–£130.

  • Terceiro uniforme do Celtic para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme é talvez o mais artístico do conjunto, inspirado na arquitetura e nos azulejos de Lisboa. Segundo informações, ele tem uma base em tom de branco-sujo ou creme, que serve de tela para um padrão gráfico em estilo mosaico.

    Esse padrão é uma homenagem direta aos famosos azulejos encontrados do lado de fora do Estádio Nacional, onde o troféu foi conquistado. Com detalhes em dourado e verde-escuro nas mangas e uma paleta de cores sofisticada

    Assim como em todos os vazamentos iniciais, o posicionamento final dos logotipos e detalhes das bordas ainda pode mudar antes do lançamento.