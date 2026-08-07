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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

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Uniforme da Juventus 2026-27: novas camisas 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Juventus para a temporada 2026/27.

Juventus e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta as clássicas listras pretas e brancas, com alguns toques adicionais.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Juventus para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Camisa 1 da Juventus 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme titular da Juventus para 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que definiu as eras de maior prestígio do clube. Afastando-se dos padrões experimentais de "código de barras" da temporada anterior, este uniforme aposta em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design é marcado por uma gola polo dobrável de inspiração retrô em branco puro, que confere à camisa uma estética refinada e de alta moda, pensada para parecer tão elegante nas ruas de Turim quanto em campo, no Allianz Stadium.

    A característica que define o uniforme deste ano é o uso intenso de detalhes em dourado metálico, substituindo os destaques em rosa do ciclo anterior. Esse dourado brilhante é aplicado ao escudo simplificado com o "J" da Juventus, ao logo de performance da adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso com a base monocromática.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    Segundo uniforme da Juventus para 2026-27: data de lançamento e preço

    Antes de o preto e branco se tornarem sinônimos da Juventus, havia o rosa. Usada pelo clube em seus primeiros anos, a cor segue como um dos capítulos mais marcantes da história da Juventus. Para a temporada 2026-27, a adidas e a Juventus revelaram um moderno uniforme reserva que homenageia as origens do clube com uma base rosa suave e um sutil padrão de zebra criado especialmente, que se espalha pelo tecido. A camisa traz detalhes nítidos em preto na gola, nos punhos das mangas e nas icônicas três listras, além de um logo da adidas inspirado na herança da marca e o clássico Juventus


  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Terceira camisa da Juventus para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme da Juventus para a temporada 2026-27 se inspira no nome em latim do clube, iuventus, que significa "juventude". Desenvolvido em torno do tema "Juventude desde 1897", o design reflete uma interpretação moderna da identidade da Juventus. A base preta é combinada com gráficos tonais de chamas e detalhes em dourado, enquanto referências visuais inspiradas nos anos 2000 dão um toque contemporâneo à camisa. Integrado ao tecido tecnológico, o gráfico acrescenta textura e movimento à silhueta.


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