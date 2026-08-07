O uniforme titular da Juventus para 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que definiu as eras de maior prestígio do clube. Afastando-se dos padrões experimentais de "código de barras" da temporada anterior, este uniforme aposta em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design é marcado por uma gola polo dobrável de inspiração retrô em branco puro, que confere à camisa uma estética refinada e de alta moda, pensada para parecer tão elegante nas ruas de Turim quanto em campo, no Allianz Stadium.

A característica que define o uniforme deste ano é o uso intenso de detalhes em dourado metálico, substituindo os destaques em rosa do ciclo anterior. Esse dourado brilhante é aplicado ao escudo simplificado com o "J" da Juventus, ao logo de performance da adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso com a base monocromática.



