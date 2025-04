União Suzano x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Equipes fazem sua estreia pela competição estadual neste domingo em Suzano

União Suzano e Palmeiras se enfrentam neste domingo (27), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista sub-20 2025. A partida acontece no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, e possui transmissão ao vivo do canal Paulistão, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Jogando em seus domínios, o União Suzano tenta aproveitar o fator casa para largar com os três pontos, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente.

Já o Palmeiras vem no embalo de outras competições disputadas e mira um bom resultado fora de casa para começar a campanha da melhor maneira possível.