Uma grande preocupação assola o FC Bayern: Max Eberl e Vincent Kompany dizem apenas metade da verdade

"Isso nos machucou muito, muito naquela época", disse Eberl. "A última pausa para jogos internacionais em março foi o nosso perdão contra o Inter de Milão." Embora o título do campeonato já não pudesse ser tirado dos muniqueses, na Liga dos Campeões eles fracassaram, enfraquecidos por ausências, com derrotas por 1 a 2 e 2 a 2 para o futuro finalista (na Copa da Alemanha, eles já haviam sido eliminados anteriormente). Observação: a série de lesões da época fez com que Lennart Karl fosse convocado pela primeira vez para o elenco profissional, e ele estreou na Copa do Mundo de Clubes.

No entanto, atribuir a culpa pela eliminação da Liga dos Campeões exclusivamente às seleções nacionais é uma tese ousada. Pois a verdade também inclui o seguinte: além de Upamecano e Davies, vários outros jogadores importantes ficaram de fora, todos eles atingidos em Munique. Manuel Neuer (ruptura fibromuscular), Kingsley Coman (irritação no pé) e Aleksandar Pavlovic (mononucleose infecciosa) já estavam ausentes antes da fase de jogos internacionais. Pouco depois, Jamal Musiala (ruptura de fascículo muscular) e Hiroki Ito (fratura no metatarso) se lesionaram em partidas pelo FC Bayern.

Nesse sentido, a retrospectiva de Vincent Kompany sobre aquela época também surpreende. Na coletiva de imprensa antes da vitória por 4 a 0 contra o Union Berlin, ele foi questionado sobre a tese de Eberl de “Casus knacksus”. Kompany lembrou-se de como, no ano passado, antes da fase de jogos internacionais de março, ele havia dado um “high five” e comemorado com o diretor esportivo Christoph Freund: “Ótimo, todos estão em forma! Agora podemos fazer uma pausa de uma semana e depois é que começa de verdade!” Na verdade, naquele momento, com Neuer, Coman e Pavlovic, já faltavam há semanas três jogadores importantes.