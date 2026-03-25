De modo geral, a tendência na língua alemã é incorporar cada vez mais palavras em inglês. A mistura resultante tem até um nome próprio: Denglisch (aliás, Jamal Musiala fala isso fluentemente). Nesse sentido, foi uma mudança bastante revigorante quando Max Eberl, recentemente, por uma vez, misturou outra língua em suas declarações: o pseudolatim.
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Uma grande preocupação assola o FC Bayern: Max Eberl e Vincent Kompany dizem apenas metade da verdade
Após a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, o diretor esportivo do FC Bayern deveria apresentar uma perspectiva para a reta final da temporada. As chances contra o Real Madrid são melhores do que há um ano, quando o time de Munique foi eliminado pelo Inter de Milão?
Para uma avaliação final, ele precisa “esperar primeiro pela pausa para os jogos internacionais em março”, enfatizou Eberl. Na temporada passada, tudo parecia estar bem no início, antes que essa interrupção se tornasse o “ponto de ruptura”, o momento decisivo para as grandes ambições do time de Munique. Dayot Upamecano (lesão na cartilagem) e Alphonso Davies (ruptura do ligamento cruzado e lesão na cartilagem) sofreram lesões graves durante partidas pelas suas seleções e perderam o restante da temporada.
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Max Eberl: "Isso foi o que nos custou a derrota contra o Inter de Milão"
"Isso nos machucou muito, muito naquela época", disse Eberl. "A última pausa para jogos internacionais em março foi o nosso perdão contra o Inter de Milão." Embora o título do campeonato já não pudesse ser tirado dos muniqueses, na Liga dos Campeões eles fracassaram, enfraquecidos por ausências, com derrotas por 1 a 2 e 2 a 2 para o futuro finalista (na Copa da Alemanha, eles já haviam sido eliminados anteriormente). Observação: a série de lesões da época fez com que Lennart Karl fosse convocado pela primeira vez para o elenco profissional, e ele estreou na Copa do Mundo de Clubes.
No entanto, atribuir a culpa pela eliminação da Liga dos Campeões exclusivamente às seleções nacionais é uma tese ousada. Pois a verdade também inclui o seguinte: além de Upamecano e Davies, vários outros jogadores importantes ficaram de fora, todos eles atingidos em Munique. Manuel Neuer (ruptura fibromuscular), Kingsley Coman (irritação no pé) e Aleksandar Pavlovic (mononucleose infecciosa) já estavam ausentes antes da fase de jogos internacionais. Pouco depois, Jamal Musiala (ruptura de fascículo muscular) e Hiroki Ito (fratura no metatarso) se lesionaram em partidas pelo FC Bayern.
Nesse sentido, a retrospectiva de Vincent Kompany sobre aquela época também surpreende. Na coletiva de imprensa antes da vitória por 4 a 0 contra o Union Berlin, ele foi questionado sobre a tese de Eberl de “Casus knacksus”. Kompany lembrou-se de como, no ano passado, antes da fase de jogos internacionais de março, ele havia dado um “high five” e comemorado com o diretor esportivo Christoph Freund: “Ótimo, todos estão em forma! Agora podemos fazer uma pausa de uma semana e depois é que começa de verdade!” Na verdade, naquele momento, com Neuer, Coman e Pavlovic, já faltavam há semanas três jogadores importantes.
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Upamecano e Davies se lesionaram em circunstâncias questionáveis
É claro que as lesões de Upamecano e Davies agravaram ainda mais as preocupações do time de Munique — sobretudo porque as circunstâncias em que ocorreram levantaram grandes questões. Upamecano jogou os 120 minutos pela França na partida de volta das quartas de final da Liga das Nações contra a Croácia, antes de ser diagnosticado com uma lesão na cartilagem.
Davies já sofria de problemas musculares antes mesmo de sua participação pela seleção canadense. Após ser substituído devido à lesão, ele voltou para Munique sem um diagnóstico preciso, onde finalmente foram constatadas uma ruptura do ligamento cruzado e uma lesão no cartilagem. O FC Bayern chegou a ameaçar publicamente a Federação Canadense com uma ação judicial devido a esses acontecimentos. No entanto, os ânimos logo se acalmaram. “Ficou claro muito rapidamente que não havia nada a reprovar ao Canadá”, disse o então assistente técnico do Canadá, Franz Schiemer, recentemente em entrevista ao SPOX.
O Dr. Christian Fink, que posteriormente operou Davies em Innsbruck, também defendeu os médicos canadenses na entrevista ao SPOX: “Na situação aguda, logo após o acidente, muitas vezes não é tão fácil diagnosticar lesões. Devido à tensão muscular causada pela dor, não é fácil avaliar a instabilidade ligamentar imediatamente. Eu nunca criticaria alguém que não diagnosticou com exatidão uma ruptura do ligamento cruzado na fase aguda.”
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FC Bayern: 16 jogadores profissionais estão em viagem para os jogos internacionais
Kompany considera que, na fase de jogos internacionais que se aproxima, há, em princípio, “uma grande diferença em relação ao ano passado”: “Naquela época eram jogos oficiais, agora são principalmente amistosos. E muitos técnicos das seleções já decidiram que os jogadores provavelmente não disputarão dois jogos.” Eberl explicou: “Estamos todos no mesmo barco neste momento. Espero que os técnicos das seleções tenham um pouco de consideração.”
Os jogadores da seleção alemã Musiala e Pavlovic, que estão lesionados, nem sequer foram convocados após consulta com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann; eles estão trabalhando em Munique para seu retorno. Kompany destacou, a esse respeito, o “bom relacionamento” com Nagelsmann. Ao todo, seis jogadores do Bayern de Munique estão com a seleção alemã, incluindo os dois estreantes Jonas Urbig e Lennart Karl. Além disso, há dez jogadores da seleção estrangeiros.
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, convocou dois elencos diferentes para os dois próximos jogos internacionais. Harry Kane terá, portanto, alguns dias de folga antes de se juntar ao grupo no final da semana e entrar em campo na próxima terça-feira, em Londres, no segundo jogo contra o Japão de Ito.
Além disso, Konrad Laimer (Áustria), Min-Jae Kim (Coreia do Sul) e Tom Bischof (Alemanha, Sub-21) estão em viagem para disputar jogos na Europa. Josip Stanisic (Croácia), Luis Diaz (Colômbia), Upamecano e Michael Olise (ambos da França) terão, por sua vez, que fazer a longa viagem até os EUA, país anfitrião da Copa do Mundo, para disputar amistosos. Nicolas Jackson jogará com o Senegal uma vez em casa e outra fora. Apenas um único jogador profissional do FC Bayern em condições físicas ideais não foi convocado para sua seleção: o português Raphael Guerreiro.
Calendário: Próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data Hora Partida Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Terça-feira, 7 de abril 21h Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões) Domingo, 19 de abril 17h30 FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)