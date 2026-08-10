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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Um time à espera da cidade dos sonhos: Neom escreve uma história saudita fora do comum

Especiais e Opinião
Neom SC x Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Campeonato Saudita
A. Lacazette
C. Galtier
S. Benrahma
Arábia Saudita
França
Argélia

Uma história excepcional: uma aposta no futuro

O Neom Sports Club segue construindo sua identidade dentro do futebol saudita, em paralelo ao projeto de desenvolvimento Neom, no noroeste do reino, depois que a equipe passou a contar com nomes de destaque como Alexandre Lacazette e Saïd Benrahma, além de já ter disputado uma temporada inteira na Liga Profissional Saudita.

Atualmente, o Neom disputa suas partidas no estádio da Cidade Esportiva Rei Khalid, em Tabuk, que tem capacidade para cerca de 12 mil espectadores, até a conclusão da construção de seu futuro estádio dentro do projeto Neom.

O clube está ligado ao projeto Neom, que abriga o desenvolvimento de uma série de grandes empreendimentos no noroeste da Arábia Saudita, entre eles o "The Line", o projeto urbano que representa um dos principais eixos da visão futurista da região.

Espera-se que o futebol tenha presença dentro dessa visão, já que os planos de a Arábia Saudita sediar a Copa do Mundo de 2034 incluem o projeto do Estádio Neom, cuja capacidade proposta é de mais de 46 mil espectadores, e que deverá se tornar o estádio do Neom após o torneio.

Ojornal espanhol AS publicou nesta segunda-feira uma reportagem sobre o clube saudita, sob o título "Neom: um clube de futebol para uma cidade que ainda não (foi concluída)".

  • Do Al-Sokour ao NEOM

    O jornal espanhol afirmou: "O clube tem uma história que antecede sua ligação com o projeto Neom; foi fundado em 1965 e, ao longo de diferentes fases, ficou conhecido como Al-Suqour, antes de ser rebatizado como Neom Sports Club, no âmbito do investimento mais amplo no esporte saudita".

    A transformação também ocorreu no nível da equipe, depois que o Neom subiu para a Liga Profissional Saudita (Roshn) em 2025 e contratou, no período seguinte, uma série de jogadores conhecidos, entre eles Lacazette, vindo do Lyon, e Saïd Benrahma, ex-jogador do West Ham, além de Nathan Zézé, Luciano Rodríguez e o capitão da seleção saudita e ex-Al-Hilal Salman Al-Faraj.

    Além disso, o francês Christophe Galtier, que já treinou Paris Saint-Germain, Lille e Nice, assumiu o comando técnico da equipe.

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    O Neom encerrou sua primeira temporada na Liga Profissional Saudita 2025-2026 na oitava posição entre 18 times, depois de conquistar 12 vitórias em 34 partidas e somar 45 pontos.

    Lacazette foi o artilheiro da equipe, com 11 gols, um a mais que Benrahma.

    O clube estabelece metas maiores para a próxima etapa, ao mesmo tempo em que prossegue o trabalho nos projetos do Neom e o desenvolvimento da estrutura esportiva a eles associada.

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  • Estádio futurista

    Espera-se que o Estádio de Neom faça parte do projeto "The Line", com um design que visa receber mais de 46 mil espectadores e a uma altura superior a 1150 pés acima do nível do solo, de acordo com a proposta apresentada no dossiê de candidatura à Copa do Mundo de 2034.

    Com o projeto ainda em desenvolvimento, o Neom Club permanece em uma fase de transição, já que atualmente disputa em estádios já existentes, enquanto se prepara ao mesmo tempo para um futuro ligado a novas instalações esportivas dentro do projeto Neom.

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    O jornal as concluiu: "Isso cria uma das relações mais estranhas entre um time de futebol e o lugar que ele representa. A maioria dos clubes carrega a história de sua cidade natal para onde quer que vá. E o Neom Sports Club carrega o nome de uma cidade que ainda está em construção".

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