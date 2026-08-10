Um time à espera da cidade dos sonhos: Neom escreve uma história saudita fora do comum

O Neom Sports Club segue construindo sua identidade dentro do futebol saudita, em paralelo ao projeto de desenvolvimento Neom, no noroeste do reino, depois que a equipe passou a contar com nomes de destaque como Alexandre Lacazette e Saïd Benrahma, além de já ter disputado uma temporada inteira na Liga Profissional Saudita.

Atualmente, o Neom disputa suas partidas no estádio da Cidade Esportiva Rei Khalid, em Tabuk, que tem capacidade para cerca de 12 mil espectadores, até a conclusão da construção de seu futuro estádio dentro do projeto Neom.

O clube está ligado ao projeto Neom, que abriga o desenvolvimento de uma série de grandes empreendimentos no noroeste da Arábia Saudita, entre eles o "The Line", o projeto urbano que representa um dos principais eixos da visão futurista da região.

Espera-se que o futebol tenha presença dentro dessa visão, já que os planos de a Arábia Saudita sediar a Copa do Mundo de 2034 incluem o projeto do Estádio Neom, cuja capacidade proposta é de mais de 46 mil espectadores, e que deverá se tornar o estádio do Neom após o torneio.

Ojornal espanhol AS publicou nesta segunda-feira uma reportagem sobre o clube saudita, sob o título "Neom: um clube de futebol para uma cidade que ainda não (foi concluída)".