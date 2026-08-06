Parece que o Al-Hilal está próximo de encerrar sua janela de transferências de verão sem atender a uma das principais exigências de seu treinador italiano, Simone Inzaghi, depois que seu plano de reforçar a ponta direita esbarrou em obstáculos financeiros e técnicos complexos, transformando a contratação aguardada em um sonho adiado, ao menos até o próximo inverno.
O Al-Hilal havia conseguido reforçar o lado esquerdo com a contratação do holandês Crysencio Summerville, mas Inzaghi almejava completar seu projeto ofensivo com a chegada de um ponta-direita estrangeiro que desse à equipe soluções adicionais no último terço do campo, algo que ainda não se concretizou.