O senegalês Iliman Ndiaye, ponta do Everton, da Inglaterra, era o alvo principal da diretoria do Al-Hilal ao longo das últimas semanas, porém as negociações esbarraram nas altas exigências financeiras do clube inglês, que fez questão de obter uma quantia elevada para abrir mão de seu jogador.

Ao mesmo tempo, a diretoria do Al-Hilal não conseguiu chegar a soluções com uma série de outras opções, seja pelo alto valor das transações ou pela recusa dos clubes em ceder seus astros antes do início da temporada.

Isso ocorre em um momento em que a política de gastos dentro dos clubes sauditas mudou em comparação com o início do projeto do Fundo de Investimento Público, já que as transações passaram a se submeter a cálculos financeiros mais rigorosos, o que dificultou a missão do Al-Hilal de concretizar uma contratação dessa magnitude.