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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Um duro golpe: o Al-Hilal desistiu do sonho de Inzaghi no mercado?

S. Inzaghi
Al Hilal
Itália
Arábia Saudita

As dificuldades do mercado destroem os sonhos do técnico italiano

Parece que o Al-Hilal está próximo de encerrar sua janela de transferências de verão sem atender a uma das principais exigências de seu treinador italiano, Simone Inzaghi, depois que seu plano de reforçar a ponta direita esbarrou em obstáculos financeiros e técnicos complexos, transformando a contratação aguardada em um sonho adiado, ao menos até o próximo inverno.

O Al-Hilal havia conseguido reforçar o lado esquerdo com a contratação do holandês Crysencio Summerville, mas Inzaghi almejava completar seu projeto ofensivo com a chegada de um ponta-direita estrangeiro que desse à equipe soluções adicionais no último terço do campo, algo que ainda não se concretizou.


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    Negociações emperradas

    O senegalês Iliman Ndiaye, ponta do Everton, da Inglaterra, era o alvo principal da diretoria do Al-Hilal ao longo das últimas semanas, porém as negociações esbarraram nas altas exigências financeiras do clube inglês, que fez questão de obter uma quantia elevada para abrir mão de seu jogador.

    Ao mesmo tempo, a diretoria do Al-Hilal não conseguiu chegar a soluções com uma série de outras opções, seja pelo alto valor das transações ou pela recusa dos clubes em ceder seus astros antes do início da temporada.

    Isso ocorre em um momento em que a política de gastos dentro dos clubes sauditas mudou em comparação com o início do projeto do Fundo de Investimento Público, já que as transações passaram a se submeter a cálculos financeiros mais rigorosos, o que dificultou a missão do Al-Hilal de concretizar uma contratação dessa magnitude.

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    O sonho de Inzaghi por um fio

    De acordo com os últimos desenvolvimentos, a tendência mais provável dentro do Al-Hilal é permanecer com o elenco atual e adiar a ideia de contratar um novo ponta estrangeiro para a janela de transferências de inverno, em vez de embarcar em negociações de alto custo que não se alinham com a visão atual do clube.

    Além disso, o Al-Hilal ainda não conseguiu encontrar uma solução para o caso do atacante uruguaio Darwin Núñez, que continua ocupando uma vaga na lista de estrangeiros, o que reduz as opções do clube para registrar qualquer novo jogador.

    Caso Núñez permaneça até o fim do mercado, o Al-Hilal se verá obrigado a iniciar a temporada com o elenco atual, deixando o sonho de Inzaghi de reforçar a ponta direita adiado, à espera de uma nova movimentação durante o inverno ou de uma mudança repentina nos últimos dias do mercado de transferências.

  • Opções para a lateral direita

    Apesar do impasse nas negociações com um novo ponta estrangeiro, o Al-Hilal não sofre com escassez numérica nesta posição, já que dispõe de várias opções capazes de ocupar a ala direita durante a nova temporada.

    O brasileiro Malcom aparece à frente desses nomes, embora seu futuro no clube ainda não esteja definido até o momento, diante da continuidade das especulações sobre a possibilidade de sua saída antes do fechamento da janela de transferências.

    A comissão técnica conta ainda com outras opções, como Sultan Mandash, que atua bem em ambos os lados, além do recém-chegado Kaoru Mitoma... — na verdade, o reforço Crysencio Summerville, capaz de se deslocar para a direita quando necessário, bem como o jovem talento francês em ascensão Simon Bouabré, que aguarda receber mais oportunidades para se afirmar no time principal.

    Apesar da variedade de nomes, Inzaghi almejava contratar um ponta especializado que oferecesse ao time soluções diferentes, o que mantém viva a ideia de reforçar esta posição, ainda que seja adiada para a janela de transferências de inverno.

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