A última dança de Cristiano Ronaldo? Por que o Mundial de Clubes é o palco perfeito para o astro brilhar mais uma vez

C. Ronaldo

Competição já contornou suas próprias regras antes — e agora pode fazer mais barulho ao preparar o último ato de uma das maiores lendas do futebol

Um dos momentos mais inusitados do futebol aconteceu na semana passada. Se você não estava assistindo, pode se considerar perdoado. Mas lá estava iShowSpeed — YouTuber, personalidade da internet, fã de Cristiano Ronaldo e, de certa forma, um representante do futebol nos EUA — transmitindo para milhões de pessoas.

Como de costume, ele gritava, falava rápido e soltava frases desconexas que, aparentemente, fazem sentido para os jovens de hoje.

Até que foi interrompido por um homem careca, vestindo uma camiseta polo estilosa, calças ajustadas e sapatos impecavelmente limpos. Gianni Infantino fez uma aparição surpresa, interrompendo a transmissão em pleno jogo, levantando-se de forma ensaiada e roubando a cena com sua entrada perfeita para ser vista pelas massas.

Veio o ritual de sempre: abraço amigável, troca de presentes, apresentação animada de iShowSpeed e, claro, a centésima exibição do troféu da Copa do Mundo de Clubes — porque, obviamente, alguém pode invadir a casa de outra pessoa com um enorme bloco dourado escondido sob um pano preto.

Depois, a conversa passou à Mundial de Clubes: número de times, grandes nomes, o espetáculo que será nos EUA neste mês. Até que, no meio do papo, Infantino soltou uma frase inesperada: “Cristiano Ronaldo pode jogar por uma das equipes também.”

Explosão imediata na internet. Como assim? Ronaldo, contratado pelo Al Nassr, não participa do torneio, seu clube atual não está na disputa, então como ele poderia simplesmente ser emprestado para um time qualquer que não treina com ele, nem está preparado para recebê-lo?

Parece impossível — até porque, no mundo real, isso não aconteceria.

Mas, veja só, pode acontecer sim. O contrato de CR7 termina no fim do mês. Houve rumores sobre renovação, mas nada oficial. Enquanto isso, cresce a especulação de que ele poderia se juntar a uma equipe participante do Mundial de Clubes. Outro time da Liga Saudita estaria interessado, e até um clube marroquino surge como possibilidade.

Aqui, a logística pouco importa. A realidade ficou de lado. O presidente da Fifa aparece no YouTube apoiando a ideia. O Mundial de Clubes virou, mais do que um torneio, um grande evento de marketing.

E, claro, Cristiano Ronaldo — de qualquer jeito, por qualquer meio — precisa jogar neste meio do ano. Seja como for, é isso que importa.