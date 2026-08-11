Uefa lança plataforma 'Clearline' para explicar decisões e critérios do VAR aos torcedores

A UEFA lançou uma iniciativa digital pioneira, criada para levar uma transparência sem precedentes à arbitragem assistida por vídeo no futebol europeu. A entidade criou uma plataforma online de acesso aberto chamada 'Clearline' para explicar com precisão como e quando a tecnologia do VAR deve ser usada durante as partidas.

A ferramenta inovadora é totalmente aberta a todas as partes interessadas do futebol, incluindo torcedores, clubes, jogadores e jornalistas. Ao entrar na plataforma, os usuários encontram respostas claras sobre quando o VAR deve intervir, com detalhes sobre cenários específicos, como decisões de pênalti, cartões vermelhos diretos, jogadas de construção de ataque, marcações factuais de impedimento a partir da VOR e casos de identidade trocada.