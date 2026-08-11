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Uefa lança plataforma 'Clearline' para explicar decisões e critérios do VAR aos torcedores
Uefa revela guia público revolucionário do VAR
A UEFA lançou uma iniciativa digital pioneira, criada para levar uma transparência sem precedentes à arbitragem assistida por vídeo no futebol europeu. A entidade criou uma plataforma online de acesso aberto chamada 'Clearline' para explicar com precisão como e quando a tecnologia do VAR deve ser usada durante as partidas.
A ferramenta inovadora é totalmente aberta a todas as partes interessadas do futebol, incluindo torcedores, clubes, jogadores e jornalistas. Ao entrar na plataforma, os usuários encontram respostas claras sobre quando o VAR deve intervir, com detalhes sobre cenários específicos, como decisões de pênalti, cartões vermelhos diretos, jogadas de construção de ataque, marcações factuais de impedimento a partir da VOR e casos de identidade trocada.
Melhorando a consistência na Champions League
Desenvolvida sob a direção do chefe de arbitragem da Europa, Roberto Rosetti, a plataforma tem forte foco em garantir consistência e clareza. O portal conta com seções dedicadas que detalham o processo padronizado de revisão do VAR da Uefa, além de explicações oficiais e aprofundadas sobre decisões do VAR tomadas durante jogos da Champions League.
Esse recurso digital funciona como um ponto oficial de encontro no pós-jogo para torcedores de futebol que acompanham os principais jogos europeus. Os torcedores podem acessar a plataforma ao fim das partidas da Champions League para comparar decisões de arbitragem em tempo real com exemplos em vídeo já armazenados na biblioteca oficial da plataforma.
Critérios unificados acordados com as principais ligas
O desenvolvimento da plataforma Clearline é resultado direto de uma reunião importante entre dirigentes da Uefa e chefes dos departamentos de arbitragem das cinco principais ligas nacionais da Europa. Juntos, os chefes de arbitragem concordaram com uma linguagem padronizada para o VAR, a fim de agilizar a tomada de decisões nas competições europeias.
Segundo o Mundo Deportivo, essa iniciativa está alinhada com medidas modernas semelhantes de transparência que estão sendo preparadas no futebol nacional, como o desenvolvimento, pela CTA da Espanha, de um manual sobre critérios de arbitragem. O novo guia da Uefa tem como objetivo eliminar confusões e estabelecer um entendimento compartilhado dos protocolos de arbitragem para todos os envolvidos no jogo.
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Aumentando a transparência para futuras rodadas europeias
Ao desmistificar os protocolos de revisão por vídeo, a Uefa espera promover maior confiança e reduzir significativamente os debates pós-jogo sobre intervenções controversas da arbitragem. Os espectadores da Champions League agora podem avaliar as decisões da arbitragem com base em diretrizes claras e padronizadas estabelecidas pela principal autoridade de arbitragem da Europa.
A plataforma Clearline continuará atualizando sua biblioteca existente à medida que novas situações instrutivas surgirem ao longo das próximas campanhas da Champions League. Esse repositório em evolução garante que torcedores, jogadores e treinadores mantenham acesso permanente aos critérios exatos que orientam os árbitros europeus em campo.
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