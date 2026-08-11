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Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Uefa lança plataforma 'Clearline' para explicar decisões e critérios do VAR aos torcedores

Liga dos Campeões

A Uefa lançou uma plataforma pública pioneira chamada "Clearline" para explicar decisões do VAR diretamente aos torcedores e às partes interessadas do futebol. O novo guia digital tem como objetivo desmistificar intervenções controversas da arbitragem na Liga dos Campeões ao detalhar critérios padronizados para pênaltis, cartões vermelhos e impedimentos.

  • Uefa revela guia público revolucionário do VAR

    A UEFA lançou uma iniciativa digital pioneira, criada para levar uma transparência sem precedentes à arbitragem assistida por vídeo no futebol europeu. A entidade criou uma plataforma online de acesso aberto chamada 'Clearline' para explicar com precisão como e quando a tecnologia do VAR deve ser usada durante as partidas.

    A ferramenta inovadora é totalmente aberta a todas as partes interessadas do futebol, incluindo torcedores, clubes, jogadores e jornalistas. Ao entrar na plataforma, os usuários encontram respostas claras sobre quando o VAR deve intervir, com detalhes sobre cenários específicos, como decisões de pênalti, cartões vermelhos diretos, jogadas de construção de ataque, marcações factuais de impedimento a partir da VOR e casos de identidade trocada.

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  • Melhorando a consistência na Champions League

    Desenvolvida sob a direção do chefe de arbitragem da Europa, Roberto Rosetti, a plataforma tem forte foco em garantir consistência e clareza. O portal conta com seções dedicadas que detalham o processo padronizado de revisão do VAR da Uefa, além de explicações oficiais e aprofundadas sobre decisões do VAR tomadas durante jogos da Champions League.

    Esse recurso digital funciona como um ponto oficial de encontro no pós-jogo para torcedores de futebol que acompanham os principais jogos europeus. Os torcedores podem acessar a plataforma ao fim das partidas da Champions League para comparar decisões de arbitragem em tempo real com exemplos em vídeo já armazenados na biblioteca oficial da plataforma.


  • Critérios unificados acordados com as principais ligas

    O desenvolvimento da plataforma Clearline é resultado direto de uma reunião importante entre dirigentes da Uefa e chefes dos departamentos de arbitragem das cinco principais ligas nacionais da Europa. Juntos, os chefes de arbitragem concordaram com uma linguagem padronizada para o VAR, a fim de agilizar a tomada de decisões nas competições europeias.

    Segundo o Mundo Deportivo, essa iniciativa está alinhada com medidas modernas semelhantes de transparência que estão sendo preparadas no futebol nacional, como o desenvolvimento, pela CTA da Espanha, de um manual sobre critérios de arbitragem. O novo guia da Uefa tem como objetivo eliminar confusões e estabelecer um entendimento compartilhado dos protocolos de arbitragem para todos os envolvidos no jogo.

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  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Aumentando a transparência para futuras rodadas europeias

    Ao desmistificar os protocolos de revisão por vídeo, a Uefa espera promover maior confiança e reduzir significativamente os debates pós-jogo sobre intervenções controversas da arbitragem. Os espectadores da Champions League agora podem avaliar as decisões da arbitragem com base em diretrizes claras e padronizadas estabelecidas pela principal autoridade de arbitragem da Europa.

    A plataforma Clearline continuará atualizando sua biblioteca existente à medida que novas situações instrutivas surgirem ao longo das próximas campanhas da Champions League. Esse repositório em evolução garante que torcedores, jogadores e treinadores mantenham acesso permanente aos critérios exatos que orientam os árbitros europeus em campo.