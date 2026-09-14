Como se lê no site oficial do clube friulano: "A Udinese Calcio comunica que, na data de hoje, Jakub Piotrowski foi submetido a uma intervenção de ablação cardíaca para o tratamento de um flutter atrial. A intervenção, realizada no IRCCS Policlinico San Donato, em San Donato Milanese, pelos professores Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, foi perfeitamente bem-sucedida".