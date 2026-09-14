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Piotrowski UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Udinese, cirurgia de Piotrowski é bem-sucedida: o boletim médico

Udinese
J. Piotrowski

Ablação cardíaca para o polonês

Como se lê no site oficial do clube friulano: "A Udinese Calcio comunica que, na data de hoje, Jakub Piotrowski foi submetido a uma intervenção de ablação cardíaca para o tratamento de um flutter atrial. A intervenção, realizada no IRCCS Policlinico San Donato, em San Donato Milanese, pelos professores Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, foi perfeitamente bem-sucedida".

  • E, por fim: "O jogador, após um breve período de repouso e monitoramento, poderá retomar progressivamente os treinamentos regulares. Os prazos para o retorno à atividade competitiva serão definidos pelo departamento médico com base na evolução clínica e funcional".

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