Como se lê no site oficial do clube friulano: "A Udinese Calcio comunica que, na data de hoje, Jakub Piotrowski foi submetido a uma intervenção de ablação cardíaca para o tratamento de um flutter atrial. A intervenção, realizada no IRCCS Policlinico San Donato, em San Donato Milanese, pelos professores Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, foi perfeitamente bem-sucedida".
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Udinese, cirurgia de Piotrowski é bem-sucedida: o boletim médico
E, por fim: "O jogador, após um breve período de repouso e monitoramento, poderá retomar progressivamente os treinamentos regulares. Os prazos para o retorno à atividade competitiva serão definidos pelo departamento médico com base na evolução clínica e funcional".
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