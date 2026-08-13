A operação Zion Suzuki-Juventus já está em reta final. A espera das últimas horas estava ligada sobretudo ao último sinal verde do goleiro japonês e à cautela do Paris Saint-Germain, envolvido na Supercopa Europeia contra o Aston Villa: uma eventual lesão de um dos goleiros poderia fazer o empréstimo ser temporariamente cancelado.





A emergência, porém, passou, e o PSG se prepara para anunciar a contratação de Suzuki junto ao Parma por 36 milhões de euros, bônus incluídos. O goleiro é esperado em Paris entre hoje e amanhã para os exames médicos, antes de concluir a transferência.





Enquanto isso, foi decisivo o sinal verde do jogador para a Juventus, amadurecido depois de compreender a hierarquia em Paris: em Paris, Suzuki seria sobretudo o reserva de Safonov, enquanto em Turim lhe foi projetado um papel de protagonista. O salário deve ser dividido em partes iguais entre Juventus e PSG, assim como está previsto um reconhecimento à Juventus pela valorização técnica do jogador.







