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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Tuttosport - Suzuki-Juventus: o sim chegou, exames médicos já agendados

Juventus
Mercado da bola
PSG
Parma
Z. Suzuki

Para o goleiro japonês, primeiro a transferência do Parma para o PSG, depois o empréstimo de um ano para a Juventus

A operação Zion Suzuki-Juventus já está em reta final. A espera das últimas horas estava ligada sobretudo ao último sinal verde do goleiro japonês e à cautela do Paris Saint-Germain, envolvido na Supercopa Europeia contra o Aston Villa: uma eventual lesão de um dos goleiros poderia fazer o empréstimo ser temporariamente cancelado.


A emergência, porém, passou, e o PSG se prepara para anunciar a contratação de Suzuki junto ao Parma por 36 milhões de euros, bônus incluídos. O goleiro é esperado em Paris entre hoje e amanhã para os exames médicos, antes de concluir a transferência.


Enquanto isso, foi decisivo o sinal verde do jogador para a Juventus, amadurecido depois de compreender a hierarquia em Paris: em Paris, Suzuki seria sobretudo o reserva de Safonov, enquanto em Turim lhe foi projetado um papel de protagonista. O salário deve ser dividido em partes iguais entre Juventus e PSG, assim como está previsto um reconhecimento à Juventus pela valorização técnica do jogador.



  • Visitas no fim de semana e fórmula

    Concluídas as tratativas com os franceses, segundo o que escreve o Tuttosport, Suzuki voará no fim de semana para Turim para fazer exames no J-Medical e assinar contrato até junho do próximo ano. Nenhum direito de compra, em uma escolha compartilhada pela Juventus.


    O motivo é sobretudo estratégico: com recursos limitados e várias prioridades ainda a serem atendidas — zagueiro canhoto, meio-campista box to box, atacante físico e, eventualmente, lateral-esquerdo — a Juventus prefere adiar o grande investimento no goleiro. Alternativas como Trubin e Atubolu têm custos elevados, enquanto Vicario não convence plenamente.



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  • E NO ANO QUE VEM?

    Suzuki representa, assim, uma solução sólida e imediata, à espera de um mercado futuro mais favorável. Com maior disponibilidade econômica e um elenco menos carente de intervenções estruturais, a Juventus poderá eventualmente mirar goleiros de primeiríssima linha, de Alisson a Svilar, Carnesecchi e Maignan.


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