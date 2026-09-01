Na Juventus, há muita preocupação com Khéphren Thuram. Segundo o Tuttosport, o quadro delineado ontem durante o exame realizado em Lyon pelo Dr. Bertrand Sonnery Cottet é bastante sombrio. Avança-se rapidamente para a operação para resolver, espera-se de forma definitiva, essa síndrome femoropatelar da qual o meio-campista francês sofre desde o mês de abril.





Segundo o jornal de Turim, a Juventus já havia avisado Thuram em junho sobre a perspectiva da operação, mas o jogador teria preferido optar pelo caminho conservador. A dor não passou e hoje a intervenção representa um caminho dificilmente evitável, visto e considerado que Thuram continua sentindo dor.



