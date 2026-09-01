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Gianluca Minchiotti

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Tuttosport - Juventus preocupada com Thuram: cenário aponta para cirurgia, o clube já o havia avisado

Juventus
K. Thuram-Ulien

O francês fez ontem uma consulta em Lyon por causa da síndrome femoropatelar

Na Juventus, há muita preocupação com Khéphren Thuram. Segundo o Tuttosport, o quadro delineado ontem durante o exame realizado em Lyon pelo Dr. Bertrand Sonnery Cottet é bastante sombrio. Avança-se rapidamente para a operação para resolver, espera-se de forma definitiva, essa síndrome femoropatelar da qual o meio-campista francês sofre desde o mês de abril.


Segundo o jornal de Turim, a Juventus já havia avisado Thuram em junho sobre a perspectiva da operação, mas o jogador teria preferido optar pelo caminho conservador. A dor não passou e hoje a intervenção representa um caminho dificilmente evitável, visto e considerado que Thuram continua sentindo dor.


  • Se tiver que passar por cirurgia, a previsão é de uma parada bastante longa, em linha com a de Yildiz: considerando os cuidados geralmente maiores com o joelho, não seria surpreendente diante da perspectiva de rever o francês em campo em 2027. Já nas próximas horas é esperada uma guinada em direção à operação, informa o Tuttosport. Vale lembrar que o Dr. Bertrand Sonnery Cottet é quem interveio nas lesões no joelho de Bremer e Gatti.


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