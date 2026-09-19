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"Trocando Manchester por Nova York!": Pep Guardiola anima o NYCFC antes da decepção no clássico
Guardiola vira o centro das atenções no dérbi de Nova York
O ex-técnico do Manchester City, Pep Guardiola, roubou as manchetes do pré-jogo ao ser o convidado de honra do New York City FC para o duelo do Hudson River Derby contra o New York Red Bulls. Curtindo seu ano sabático, o treinador espanhol trocou o clássico de Manchester pela rivalidade mais feroz de Nova York, no Yankee Stadium.
Guardiola atuou como animador do pré-jogo, acionando as icônicas chaminés de fumaça do estádio do NYCFC à beira do campo para incendiar a torcida da casa.
Nos bastidores, imagens mostraram Guardiola visitando o vestiário do NYCFC para fazer um discurso enérgico e motivacional diretamente ao time antes do pontapé inicial.
Chances perdidas assombram mandantes após apelo de Guardiola
Apesar do entusiasmo antes da partida inspirado por Guardiola, a equipe de Pascal Jansen teve dificuldades para transformar seu ímpeto em gols durante um período inicial dominante. O meio-campista Aiden O'Neill e o atacante Luighi desperdiçaram boas oportunidades nos primeiros 30 minutos.
Luighi fez uma arrancada brilhante pela linha de fundo, passando por Tim Parker, mas os mandantes não conseguiram aproveitar a oportunidade criada.
Ethan Horvath fez uma grande defesa para impedir Hannes Wolf, enquanto Luighi finalizou mais uma chance clara para fora.
Hall aproveita erro para selar vitória no clássico
As oportunidades desperdiçadas se mostraram caras para o NYCFC, já que o Red Bulls abriu o placar aos 57 minutos. O atacante Julian Hall aproveitou um recuo fraco de James Sands, driblou o goleiro Matt Freese e empurrou para o gol vazio.
O NYCFC pressionou agressivamente em busca do empate, colocando Alonso Martinez e Benie Traore vindos do banco para reforçar o ataque.
Traore finalizou por cima do travessão, enquanto o goleiro do Red Bulls, Horvath, desviou por cima da barra uma cabeçada forte de Thiago Martins para preservar a vantagem.
- Getty Images Sport
Red Bulls mantêm posição e ficam com a vitória no clássico. O que vem a seguir?
Apesar da pressão no fim e de várias tentativas nos acréscimos de Traore, Tayvon Gray e Andres Perea, o Red Bulls se manteve firme para garantir uma vitória apertada por 1 a 0. Com o resultado, o Red Bulls fica com a moral do Hudson River Derby no Yankee Stadium.
Para o NYCFC, a derrota faz o time refletir sobre as oportunidades perdidas, apesar do apoio de peso de Guardiola nas arquibancadas.
Agora, as duas equipes voltam suas atenções para os jogos restantes da temporada regular da MLS.
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