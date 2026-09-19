O ex-técnico do Manchester City, Pep Guardiola, roubou as manchetes do pré-jogo ao ser o convidado de honra do New York City FC para o duelo do Hudson River Derby contra o New York Red Bulls. Curtindo seu ano sabático, o treinador espanhol trocou o clássico de Manchester pela rivalidade mais feroz de Nova York, no Yankee Stadium.

Guardiola atuou como animador do pré-jogo, acionando as icônicas chaminés de fumaça do estádio do NYCFC à beira do campo para incendiar a torcida da casa.

Nos bastidores, imagens mostraram Guardiola visitando o vestiário do NYCFC para fazer um discurso enérgico e motivacional diretamente ao time antes do pontapé inicial.











