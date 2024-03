Trent Alexander-Arnold no Real Madrid? Comprar o lateral do Liverpool pode ser caro demais até para os merengues

Cria da base e um dos principais jogadores do Liverpool e da seleção da Inglaterra tem tido nome vinculado ao clube de Madri

Quando Jürgen Klopp anunciou que deixará, no meio deste ano, o Liverpool, os rumores começaram. Virgil van Dijk talvez quisesse sair. De jeito nenhum Mohamed Salah permaneceria por mais uma temporada! Até mesmo os recém-contratados, trazidos por Klopp, poderiam querer sair. Tudo muito precipitado e reativo - tudo com o que já estamos acostumados em meio a uma mudança de comando técnico.

No entanto, nas últimas semanas, um novo rumor surgiu. O Real Madrid supostamente quer Trent Alexander-Arnold.

E esta não é uma questão só sobre dinheiro. Há emoções em jogo aqui, questões de lealdade envolvendo um torcedor do Liverpool desde a infância e uma cria da base. Os torcedores do Liverpool, sem dúvida, possuem alguns traumas de mercado - Luis Suárez para o Barcelona, Fernando Torres para o Chelsea. Em seu auge, era natural que quase toda janela Steven Gerrard tivesse nome ligado ao Real Madrid - nada além disso, claro.

E assim chegamos a Alexander-Arnold - vice-capitão do Liverpool e Red de toda a vida. A perspectiva provável aqui é clara: ele não está à venda. Isso é apenas conversa de empresário. E, pelo lado do Madrid, também não faz muito sentido, já que estamos falando de um jogador muito caro até mesmo para um clube do calibre financeiro dos Blancos.