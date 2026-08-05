Mohamed Salah iniciou hoje um novo capítulo em sua carreira, depois de vestir oficialmente a camisa do turco Trabzonspor, colocando um ponto final em um dos casos de transferência mais empolgantes do verão, e abrindo as portas para que os torcedores do futebol árabe conheçam o clube escolhido pelo capitão da seleção do Egito para dar continuidade à sua trajetória nos gramados europeus.

Assim que o acordo foi anunciado, o nome do Trabzonspor liderou os motores de busca, não apenas para conhecer a força da equipe ou seus títulos, mas também por sua identidade diferenciada e sua história singular, que começa com uma curiosa história por trás das cores vinho e azul de sua camisa, cores que originalmente não pertenciam a nenhum dos clubes que o fundaram.