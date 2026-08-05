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Trabzonspor e a rivalidade insana: a história do time que quebrou o monopólio de Istambul

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M. Salah
Kasimpasa x Trabzonspor
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Trabzonspor
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A história curiosa por trás das cores

Mohamed Salah iniciou hoje um novo capítulo em sua carreira, depois de vestir oficialmente a camisa do turco Trabzonspor, colocando um ponto final em um dos casos de transferência mais empolgantes do verão, e abrindo as portas para que os torcedores do futebol árabe conheçam o clube escolhido pelo capitão da seleção do Egito para dar continuidade à sua trajetória nos gramados europeus.

Assim que o acordo foi anunciado, o nome do Trabzonspor liderou os motores de busca, não apenas para conhecer a força da equipe ou seus títulos, mas também por sua identidade diferenciada e sua história singular, que começa com uma curiosa história por trás das cores vinho e azul de sua camisa, cores que originalmente não pertenciam a nenhum dos clubes que o fundaram.

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  • A disputa que divide uma cidade inteira

    Para voltar ao começo, é preciso recuar aos anos 1960, quando a cidade de Trabzon vivia uma acirrada divisão futebolística entre dois grandes clubes: o "Idmanocağı", das cores amarela e vermelha, e o "Idmangücü", que vestia verde e branco.

    A rivalidade não se resumia a partidas de futebol, mas se estendia às ruas, aos bairros e às famílias, até que cada lado passou a representar uma parte da identidade da cidade, o que fazia a ideia de reunir os dois clubes em uma única entidade parecer quase impossível.

    Porém, com o lançamento da liga profissional turca, a Federação Turca de Futebol quis que cada cidade tivesse um único time forte para representá-la em nível nacional, em vez de dispersar os talentos entre vários clubes.

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  • Intervenção decisiva para a fundação do clube

    No início, as tentativas de fusão fracassaram devido ao apego de cada clube ao seu nome e às suas cores, e a disputa chegou aos tribunais, antes que as autoridades esportivas na Turquia interviessem e alertassem que a continuidade da divisão privaria toda a cidade de Trabzon de participar da liga nacional.

    Diante dessa situação, os clubes finalmente concordaram com a fusão, dando origem oficialmente ao Trabzonspor em 2 de agosto de 1967, após a união de quatro clubes: Idmanocağı, Idmangücü, Karadenizgücü e Martıspor.

  • Rivalidade insana: por que Qatar e Itália?

    Após o acordo para a fusão, surgiu um dilema: quais cores o novo clube vestiria?

    Era impossível que qualquer uma das partes aceitasse jogar com as cores de seu rival histórico, e cada equipe se manteve loucamente irredutível na recusa. Por isso, decidiu-se escolher duas cores novas, que não pertencessem a nenhum dos dois grandes clubes, para que fossem símbolo de um novo começo, distante do velho conflito.

    Foi daí que nasceu a camisa grená e azul, que, com o passar dos anos, tornou-se uma das mais famosas do futebol turco e um símbolo de toda a cidade de Trabzon.

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  • O clube que quebrou o monopólio de Istambul

    O Trabzonspor não precisou de longos anos para se impor entre os grandes da Turquia.

    Na temporada 1975-1976, tornou-se o primeiro clube de fora de Istambul a conquistar o título do Campeonato Turco, encerrando um monopólio histórico imposto pelos clubes Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş.

    Aquele título não foi uma exceção, mas sim o início de uma era de ouro para o clube durante os anos 1970 e 1980, quando faturou seis títulos do Campeonato Turco e se firmou como uma grande potência no país.

    Ao longo de sua história, o Trabzonspor conquistou 6 títulos do Campeonato, 9 títulos da Copa da Turquia e 10 títulos da Supercopa Turca, além de diversos sucessos locais. Também se acostumou a aparecer nas competições europeias, sendo a mais recente sua participação na Liga Conferência Europa, antes de garantir nesta temporada o retorno à Liga dos Campeões da Europa.

  • As maiores estrelas da atualidade

    Apesar de todos os holofotes estarem voltados para Mohamed Salah, o astro egípcio não estará sozinho na missão de devolver o Trabzonspor aos pódios de conquistas, já que a equipe conta com um grupo de nomes de destaque que lhe conferem grandes ambições na nova temporada.

    Na dianteira, destaca-se o atacante nigeriano Paul Onuachu, um dos mais perigosos dentro da área, ao lado do ponta ucraniano Oleksandr Zubkov, que representa uma arma importante pela outra ala, enquanto o time conta ainda com o veterano zagueiro Stefan Savić, dono de longa experiência no Atlético de Madrid, e o meio-campista inglês Jon Lundstram, além do veterano nigeriano Anthony Nwakaeme, que já havia feito nome com a camisa do clube.

    O Trabzonspor também reforçou seu elenco com o goleiro André Onana, tornando o time mais equilibrado em todos os setores.

  • Novo desafio aguarda Salah

    Mohamed Salah se junta a um clube que possui uma grande base de torcedores e uma história diferente da dos demais clubes da Turquia, pois não representa Istambul, mas carrega sobre os ombros a identidade de toda a região do Mar Negro, o que explica a enorme paixão que envolve a equipe e sua torcida.

    O capitão da seleção do Egito terá a missão de acrescentar um novo capítulo a essa história, depois de chegar a um time acostumado a desafiar os grandes e a criar surpresas, e que hoje espera recuperar suas glórias com a presença de um dos maiores jogadores da história do futebol árabe.

    Para muitos torcedores do futebol árabe, acompanhar o Trabzonspor não se limitará mais aos resultados das partidas, mas será também uma jornada para descobrir um clube nascido de um conflito histórico e que se transformou, com o passar do tempo, em um dos clubes mais notáveis do futebol turco.

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