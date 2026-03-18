Uma semana depois, as equipes ainda na disputa da Liga dos Campeões se enfrentam novamente, agora fora de casa. Após os jogos de ontem, hoje temos mais quatro partidas: Barcelona x Newcastle abriu a quarta-feira europeia; entre os confrontos programados para as 21h está o de Londres entre Tottenham e Atlético de Madrid. A equipe de Simeone está com um pé nas quartas de final, tendo vencido por 5 a 2 na ida — com Kinsky como protagonista negativo — e agora terá de administrar a vantagem. Do outro lado está o Tottenham de Igor Tudor, que na última rodada da Premier League empatou com o Liverpool, mas sua situação continua instável.
AFP
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Tottenham x Atlético de Madrid AO VIVO, as escalações oficiais
GOLS E MOMENTOS DESTACADOS
O RESUMO DO JOGO
Tottenham x Atlético de Madrid 0 a 0 (ida 2 a 5)
GOLS: -
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Técnico: Tudor.
ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann. Técnico: Simeone.
ÁRBITRO: Siebert.
AMONIDADOS: -
EXPULSOS: -
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