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Francesco Guerrieri

Traduzido por

Tottenham x Atlético de Madrid AO VIVO, as escalações oficiais

Retorno das oitavas de final da Liga dos Campeões: a equipe de Simeone parte com uma vantagem de 5 a 2

Uma semana depois, as equipes ainda na disputa da Liga dos Campeões se enfrentam novamente, agora fora de casa. Após os jogos de ontem, hoje temos mais quatro partidas: Barcelona x Newcastle abriu a quarta-feira europeia; entre os confrontos programados para as 21h está o de Londres entre Tottenham e Atlético de Madrid. A equipe de Simeone está com um pé nas quartas de final, tendo vencido por 5 a 2 na ida — com Kinsky como protagonista negativo — e agora terá de administrar a vantagem. Do outro lado está o Tottenham de Igor Tudor, que na última rodada da Premier League empatou com o Liverpool, mas sua situação continua instável.


  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

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  • O RESUMO DO JOGO

    Tottenham x Atlético de Madrid 0 a 0 (ida 2 a 5)


    GOLS: -

    TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Técnico: Tudor.

    ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann. Técnico: Simeone.

    ÁRBITRO: Siebert.

    AMONIDADOS: -

    EXPULSOS: -

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