Tottenham x Atlético de Madrid AO VIVO, as escalações oficiais

Uma semana depois, as equipes ainda na disputa da Liga dos Campeões se enfrentam novamente, agora fora de casa. Após os jogos de ontem, hoje temos mais quatro partidas: Barcelona x Newcastle abriu a quarta-feira europeia; entre os confrontos programados para as 21h está o de Londres entre Tottenham e Atlético de Madrid. A equipe de Simeone está com um pé nas quartas de final, tendo vencido por 5 a 2 na ida — com Kinsky como protagonista negativo — e agora terá de administrar a vantagem. Do outro lado está o Tottenham de Igor Tudor, que na última rodada da Premier League empatou com o Liverpool, mas sua situação continua instável.



