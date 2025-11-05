Tottenham observa promessa de 100 milhões de euros do River Plate, mas tem concorrência do Atlético de Madrid
O talento do River Plate em rápida ascensão
Há pouco tempo, Lautaro Rivero vendia alfajores — um tipo de biscoito tradicional da América do Sul — nas ruas para ajudar sua família. Dois anos depois de parar motoristas nos semáforos para vender as guloseimas, o zagueiro virou destaque do River Plate e já foi convocado pela seleção argentina, estreando na vitória por 6 a 0 sobre Porto Rico, no mês passado.
Agora, segundo o jornal espanhol La Razón, Tottenham e Atlético de Madrid estão de olho no defensor de 1,85 m. O clube inglês, mesmo com bons nomes como Cristian Romero, Micky van de Ven e Kevin Danso, quer reforçar ainda mais o setor defensivo.
Atlético esfria o interesse por cláusula milionária
De acordo com a publicação, Rivero tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (cerca de R$ 620,8 milhões). O valor assustou o Atlético, que busca um novo zagueiro por conta das dificuldades de Clément Lenglet e dos problemas físicos de José María Giménez. O clube espanhol não pretende pagar nem metade do valor exigido pelo River Plate.
Ainda assim, o time de Diego Simeone está “preocupado” com o interesse do Tottenham, já que a concorrência tende a valorizar o jogador. O River, por sua vez, sabe que será difícil manter o jovem por muito tempo, mesmo com contrato até dezembro de 2028. Ainda assim, é pouco provável que algum clube pague uma quantia tão alta para contratá-lo.
Rivero e sua história de superação
Rivero começou a ganhar destaque no Central Córdoba, para onde foi emprestado em 2024. O River Plate, satisfeito com seu desempenho, decidiu encerrar o empréstimo antes do prazo e trazê-lo de volta.
Em uma publicação nas redes sociais, o defensor relembrou suas origens:
“Um ano atrás... não consigo acreditar em tudo isso.”
Ele contou que, além dos alfajores, também vendia flores e cadernos para ajudar em casa.
“Quando tínhamos férias nas categorias de base do River, eu passava o tempo vendendo. Foi um processo que marcou minha vida. Apesar de tudo, nunca parei de treinar. Sabia que uma hora as coisas iriam melhorar, mas também sabia que só treinar de manhã não bastava.”
Com emoção, ele completou:
“Meu maior objetivo é ajudar minha família. Somos pessoas humildes e trabalhadoras. Quero que meus pais e irmãos tenham uma vida melhor. Graças a eles, estou aqui, lutando todos os dias.”
O que vem a seguir para Rivero?
Em meio às especulações sobre seu futuro, Rivero parece concentrado em seguir crescendo no River Plate e conquistar uma vaga na seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026.
Uma ida precoce à Europa, em janeiro, poderia atrapalhar sua sequência e diminuir as chances de ser convocado, por isso, a permanência em Buenos Aires deve ser o melhor caminho no momento.