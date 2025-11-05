Tottenham observa promessa de 100 milhões de euros do River Plate, mas tem concorrência do Atlético de Madrid

Rivero começou a ganhar destaque no Central Córdoba, para onde foi emprestado em 2024. O River Plate, satisfeito com seu desempenho, decidiu encerrar o empréstimo antes do prazo e trazê-lo de volta.

Em uma publicação nas redes sociais, o defensor relembrou suas origens:

“Um ano atrás... não consigo acreditar em tudo isso.”

Ele contou que, além dos alfajores, também vendia flores e cadernos para ajudar em casa.

“Quando tínhamos férias nas categorias de base do River, eu passava o tempo vendendo. Foi um processo que marcou minha vida. Apesar de tudo, nunca parei de treinar. Sabia que uma hora as coisas iriam melhorar, mas também sabia que só treinar de manhã não bastava.”

Com emoção, ele completou:

“Meu maior objetivo é ajudar minha família. Somos pessoas humildes e trabalhadoras. Quero que meus pais e irmãos tenham uma vida melhor. Graças a eles, estou aqui, lutando todos os dias.”