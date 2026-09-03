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Torres detona surpresa sobre negociações com o Paris

Campeonato Francês
F. Torres
Barcelona
PSG
França
Espanha

Ferran Torres decidiu, neste verão, mudar de ares e deixou o Barcelona após quatro temporadas e meia com a equipe catalã, para viver uma nova aventura no Paris Saint-Germain, que desembolsou cerca de 50 milhões de euros para contar com seus serviços.

O jornal Sport destacou que Torres começou sua trajetória no Paris da melhor forma possível, marcando dois gols em sua primeira partida com o time francês, diante do Rennes.

Ao ser questionado se esta temporada representa uma oportunidade para provar seu nível no clube parisiense, o ex-jogador do Barcelona explicou: "Não é para provar nada, mas simplesmente para ser feliz, aproveitar dentro de campo, tentar dar o máximo de mim e ajudar a equipe a continuar conquistando títulos".

O atacante espanhol também explicou como surgiu o interesse do Paris Saint-Germain por ele e revelou que o clube francês entrou em contato antes mesmo do início da Copa do Mundo.

Ele disse: "Na verdade, antes mesmo de a Copa do Mundo começar, eles já haviam entrado em contato conosco. Para nós, era muito importante que o Paris Saint-Germain estivesse interessado em contratá-lo. Então sim, eu queria vir para cá, e no fim já estou aqui de fato".

  • Ferran Torres PSG 2026-27Getty/GOAL

    Enrique é como um pai para mim

    Ferran Torres também explicou o que significa para ele se juntar ao atual campeão europeu, ressaltando: "No fim das contas, eles são os atuais campeões da Europa. Você entra no time que foi coroado campeão europeu atualmente, e este é um passo na minha carreira. É um passo à frente".

    E frisou: "Não sei se é para a frente, para trás ou para o lado, mas é um passo que vai mudar minha carreira, e estou muito animado com esta nova fase".

    Sobre as diferenças entre seus clubes anteriores e seu novo destino, o atacante afirmou que o processo de adaptação ficou mais fácil graças à semelhança no estilo de jogo.

    E ressaltou: "Quando assisti aos primeiros treinos, e ainda os assisto até agora, você consegue perceber por que eles venceram as duas últimas edições da Liga dos Campeões da Europa. Espero que me ajudem a conquistar meu título também, o primeiro da minha carreira, e que alcancemos o terceiro título deles de forma consecutiva".

    Por fim, Ferran falou sobre a relação que o une ao técnico Luis Enrique e sobre a grande importância que o treinador teve em sua carreira.

    E explicou: "Antes de vir para cá, eu sempre dizia que, para mim, ele foi como um pai futebolístico durante nossa fase com a seleção. Ele sempre me deu sua confiança, sempre, tanto nos momentos ruins quanto nos bons".

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