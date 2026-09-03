Ferran Torres decidiu, neste verão, mudar de ares e deixou o Barcelona após quatro temporadas e meia com a equipe catalã, para viver uma nova aventura no Paris Saint-Germain, que desembolsou cerca de 50 milhões de euros para contar com seus serviços.

O jornal Sport destacou que Torres começou sua trajetória no Paris da melhor forma possível, marcando dois gols em sua primeira partida com o time francês, diante do Rennes.

Ao ser questionado se esta temporada representa uma oportunidade para provar seu nível no clube parisiense, o ex-jogador do Barcelona explicou: "Não é para provar nada, mas simplesmente para ser feliz, aproveitar dentro de campo, tentar dar o máximo de mim e ajudar a equipe a continuar conquistando títulos".

O atacante espanhol também explicou como surgiu o interesse do Paris Saint-Germain por ele e revelou que o clube francês entrou em contato antes mesmo do início da Copa do Mundo.

Ele disse: "Na verdade, antes mesmo de a Copa do Mundo começar, eles já haviam entrado em contato conosco. Para nós, era muito importante que o Paris Saint-Germain estivesse interessado em contratá-lo. Então sim, eu queria vir para cá, e no fim já estou aqui de fato".