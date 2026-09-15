Como se lê no site oficial do clube grená, "o Torino Football Club informa que os exames instrumentais aos quais Che Adams foi submetido evidenciaram uma lesão distrativa de baixo grau nos adutores da coxa esquerda".
Getty Images
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Torino, a condição de Che Adams: o boletim médico
A nota do Torino prossegue: "O prognóstico será definido de acordo com a evolução clínica da lesão".
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