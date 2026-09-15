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Che Adams TorinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Torino, a condição de Che Adams: o boletim médico

Torino
C. Adams

Como está o atacante do Torino

Como se lê no site oficial do clube grená, "o Torino Football Club informa que os exames instrumentais aos quais Che Adams foi submetido evidenciaram uma lesão distrativa de baixo grau nos adutores da coxa esquerda".

  • A nota do Torino prossegue: "O prognóstico será definido de acordo com a evolução clínica da lesão".

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