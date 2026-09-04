Quem saiu em defesa de David das polêmicas dos torcedores por seus aparentes quilos a mais foi alguém que escreveu páginas importantes da história recente do Atlético e que certamente é um xodó de boa parte do público. Trata-se de Antoine Griezmann, que comentou em um vídeo no Instagram publicado para atacar o canadense. O jogador francês, hoje no Orlando, da MLS, provocou: "Talvez seja você o acima do peso, pequeno monstro".