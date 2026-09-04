Jonathan David já acende o debate também em Madri. No centro das críticas por parte dos torcedores do Atlético, está a forma física com que o canadense, que chegou por empréstimo da Juventus com opção de compra, se apresentou ao novo clube, considerada ruim.
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Torcedores do Atlético criticam David: "Acima do peso". Mas Griezmann o defende
AS CRÍTICAS DOS TORCEDORES
Sua estreia absoluta ainda não aconteceu, mas, nestes dias, o jogador nascido em 2000 está fazendo seus primeiros treinamentos com a equipe de Simeone. Nas redes sociais, porém, os torcedores o contestam, já que de fato apareceram diversos comentários e posts sobre sua forma física, aparentemente não das melhores.
GRIEZMANN O DEFENDE
Quem saiu em defesa de David das polêmicas dos torcedores por seus aparentes quilos a mais foi alguém que escreveu páginas importantes da história recente do Atlético e que certamente é um xodó de boa parte do público. Trata-se de Antoine Griezmann, que comentou em um vídeo no Instagram publicado para atacar o canadense. O jogador francês, hoje no Orlando, da MLS, provocou: "Talvez seja você o acima do peso, pequeno monstro".
A Juventus observa
A aventura em Madri do jogador ex-Juventus, portanto, não começou da melhor maneira: a Juventus observa com interesse, porque em junho terá de rediscutir a possível transferência com o Atlético, com base no desempenho do canadense entre LaLiga, Champions e Copa do Rei.
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