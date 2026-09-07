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2026-27 best away kit GOAL / various
Renuka Odedra

Traduzido por

Top 10 melhores camisas 2 de 2026-27 e onde comprá-las

SHOPPING

Ranking dos uniformes mais estilosos para a nova temporada.

Enquanto os uniformes de mandante seguem presos à tradição e às sagradas cores do clube, é nos modelos de visitante que as gigantes globais de material esportivo podem quebrar as regras. A temporada 2026-27 começou oficialmente, e os designers levaram os limites da criatividade mais longe do que nunca, borrando as fronteiras entre o desempenho de elite em campo e a moda sofisticada das arquibancadas.

De releituras retrô do Trefoil da adidas a gráficos modernos e minimalistas, os lançamentos de uniformes de visitante desta temporada trazem uma mistura incrível de nostalgia e inovação ousada. Seja com listras finas reinventadas para a passarela, homenagens regionais de tom mais sóbrio ou paletas de cores marcantes feitas para roubar a cena em noites fora de casa, clubes de toda a Europa e além entregaram clássicos instantâneos.

GOAL reuniu os melhores uniformes de visitante lançados nesta temporada, com os destaques que você vai ver por toda parte, das arquibancadas destinadas à torcida visitante em dias de jogo às ruas das cidades.

  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Manchester United

    A adidas não apenas mergulhou nos arquivos para o uniforme alternativo do United: ela desenterrou a pura nostalgia do fim dos anos 1980 e deu a ela um acabamento de alta moda. Construída sobre uma base azul royal forte e vibrante, a camisa é emoldurada por detalhes nítidos em vermelho e branco e coroada pelo retorno do retrô logo Trefoil da adidas. É uma candidata instantânea a esgotar e faz a ponte entre os dias de jogo em Old Trafford e um estilo de rua de block party sem esforço.



  • Ajax 26-27 away kit adidas

    Ajax

    Ajax e adidas lançam consistentemente algumas das camisas mais estilosas do futebol mundial, e esta não é exceção. Apostando na cultura de rua moderna, o esquema “preto e laranja nebuloso” faz toques vibrantes de laranja saltarem sobre uma base preta fosca. Completada pelo icônico Trefoil no peito, é uma peça elegante, discreta e marcante que os aficionados por camisas vão querer ter ao longo de todo o ano.



  • Bayer Leverkusen 26/27 away kitNew Balance

    Bayer Leverkusen

    A New Balance aposta fortemente na identidade de Leverkusen como a "Cidade das Cores" com um design enraizado nas origens do clube na ciência farmacêutica. Construída sobre uma vibrante base azul Terrarium, a principal característica é um padrão ondulado, com efeito marmorizado líquido, nos ombros e nas mangas. O acabamento marcante em Black Iris e detalhes sutis incorporados à arte completam uma camisa que une herança industrial e o estilo contemporâneo do streetwear.



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  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto

    Inspirado diretamente no sinuoso rio Douro e na rica tradição vinícola da cidade, o uniforme reserva do Porto exala pura sofisticação. A base rubi profunda e intensa traz delicadas listras verticais em tom sobre tom e uma gola polo de um botão com acabamento refinado. Parece menos um uniforme alternativo padrão e mais uma peça luxuosa sob medida, feita para noites de verão no litoral.



  • PSG 26/27 away kitNike

    PSG

    A Nike entendeu completamente a missão aqui, deixando de lado modelos excessivamente complexos em favor de uma estética lifestyle parisiense e elegante. Ancorado por uma base branca limpa, o uniforme coloca a icônica faixa vertical central do clube em destaque, nas clássicas cores azul-marinho e vermelho. É limpo, atemporal e tem tudo para dominar tanto os guias de estilo à beira do campo quanto as ruas da cidade.


  • Toulouse 2026/27 away kitNike

    Toulouse

    A camisa 2 do Toulouse é o lançamento definitivo da temporada no estilo "se você sabe, você sabe". A Craft optou por uma base creme, em tom off-white refinado, detalhada com micro listras delicadas e sutis detalhes em violeta, uma referência discreta à famosa identidade de "La Ville Rose" da região. É uma camisa sofisticada e discreta, que conquista respeito imediato dos verdadeiros colecionadores de camisas.



  • monaco 2026-27 away kitMizuno

    Monaco

    A Mizuno continua discretamente a produzir ouro puro, e o novo uniforme reserva do Monaco é um verdadeiro sopro de ar fresco. Fugindo das paletas de cores padrão e apostando em um tom bordô profundo e sóbrio, a camisa é finalizada com detalhes dourados do patrocinador e uma gola polo retrô em malha. É uma peça de alfaiataria, uma declaração de alta moda que combina perfeitamente com a Riviera.



  • Chelsea 26-27 away kit Nike

    Chelsea

    O Chelsea deixou de lado os artifícios e apostou diretamente em um estilo de rua limpo e luxuoso. A silhueta totalmente preta funciona como uma tela escura para os marcantes detalhes contrastantes em "Midwest Gold", criando um perfil extremamente elegante. Desenvolvida em torno do conceito de 'Soltando o Leão', é uma camisa discreta e refinada, feita para transitar sem esforço de Stamford Bridge para os terrenos de festivais.



  • Sunderland 2026-27 away kit Hummel

    Sunderland

    Uma das camisas crossover mais comentadas de todo o ciclo 2026-27, a Hummel assumiu um enorme risco criativo, e deu totalmente certo. Inspirada nas ligações de Elvis Presley com a região e na tradição dos hinos da torcida. Esta camisa envolve uma base rosa-choque ousada com detalhes em preto e as clássicas divisas em chevron nos ombros. É chamativa, sem pedir desculpas, e um verdadeiro item de desejo para colecionadores de camisas.



  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Real Madrid

    O Real Madrid raramente foge de suas cores características, o que faz deste lançamento um verdadeiro acontecimento. Envolta em um rico verde-escuro "Aurora Ivy", a camisa incorpora um sutil e estilizado padrão do escudo "RMCF" tecido diretamente na base do tecido. Finalizada com o logo vintage Trefoil, ela mistura a realeza do Bernabéu com o apelo moderno do streetwear.