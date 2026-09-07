Enquanto os uniformes de mandante seguem presos à tradição e às sagradas cores do clube, é nos modelos de visitante que as gigantes globais de material esportivo podem quebrar as regras. A temporada 2026-27 começou oficialmente, e os designers levaram os limites da criatividade mais longe do que nunca, borrando as fronteiras entre o desempenho de elite em campo e a moda sofisticada das arquibancadas.

De releituras retrô do Trefoil da adidas a gráficos modernos e minimalistas, os lançamentos de uniformes de visitante desta temporada trazem uma mistura incrível de nostalgia e inovação ousada. Seja com listras finas reinventadas para a passarela, homenagens regionais de tom mais sóbrio ou paletas de cores marcantes feitas para roubar a cena em noites fora de casa, clubes de toda a Europa e além entregaram clássicos instantâneos.

GOAL reuniu os melhores uniformes de visitante lançados nesta temporada, com os destaques que você vai ver por toda parte, das arquibancadas destinadas à torcida visitante em dias de jogo às ruas das cidades.