Toni Kroos sai em defesa de Vinícius Junior após chilique em Real Madrid x Barcelona: "Ninguém pode julgar"
Vinícius domina o Barcelona, mas é substituído
Vinícius Jr fez a defesa do Barcelona rodopiar, especialmente o lateral-direito Jules Kounde, naquela que foi talvez a performance mais eletrizante do brasileiro até agora sob o comando de Xabi Alonso. O camisa 7 do Real Madrid estava motivado a provar um ponto após os controversos comentários pré-jogo de Lamine Yamal, e desempenhou um papel vital para ajudar sua equipe a quebrar a sequência de derrotas contra seus arquirrivais no domingo, apesar de não registrar nenhum gol ou assistência.
Em uma partida marcada por controvérsias tanto antes do pontapé inicial quanto após o apito final, a reação de Vinícius ao ser substituído após 72 minutos pareceu ter estragado o clima dentro do vestiário em meio às celebrações após a vitória.
Xabi Alonso decidiu tirar o brasileiro do jogo para colocar Rodrygo aos 72 minutos, com o placar do jogo em 2 a 1 a favor dos anfitriões. No entanto, o ex-jogador do Flamengo não ficou nem um pouco satisfeito e fez birra, dizendo as palavras "estou saindo deste time" antes de sair do campo e entrar diretamente no túnel do Santiago Bernabéu em direção aos vestiários. Logo depois, ele foi capturado sentado no banco do Real Madrid, e se envolveu em uma discussão verbal com Yamal enquanto as tensões aumentavam entre os dois rivais após o apito final.
- IMAGO / Alberto Gardin
Kroos entende a reação de Vinicius e oferece conselho
Falando em seu podcast Einfach mal Luppen, Toni Kroos defendeu Vinícius e disse: "Quando você joga uma partida excepcional, especialmente em um jogo como este, você não fica feliz [de ser substituído]. Eu nunca gostei de ser substituído também. Mas, para ser justo, eu nunca fui diretamente para o vestiário depois. Você sempre pode julgar de fora, mas gosto de ter em mente que, na realidade, ninguém, exceto aqueles que estão lá, em um El Clásico e na frente de 80.000 espectadores com o placar de 2 a 1, sabe que não se quer nada além de sair. Ninguém pode julgar ou imaginar essa emoção. Ou muitas vezes, a maioria dos que julgam simplesmente não conseguem se colocar na mesma posição.
"Com a cabeça fria e um pouco de distância, ele provavelmente pensará: 'Bem, eu posso conter a raiva um pouco mais.' Ele poderia guardar sua raiva para si um pouco mais. Eu entendo sua raiva, mas como se pode ver nas imagens, não é transmitida da maneira ideal. Mesmo assim, quero apontar que é uma situação emocionalmente excepcional estar lá embaixo em um jogo como esse. Eu experimentei isso muitas vezes, então você nem sempre precisa levar tudo tão a sério. Os treinadores normalmente também não fazem isso. Especialmente aqueles que costumavam ser jogadores."
Real Madrid não punirá Vini Jr após controvérsia
Um relatório do jornal AS, na segunda-feira, revelou que o Real Madrid está "irritado" com Vinícius, alegando que sua "explosão" após a substituição foi "injustificável". O clube não irá impor multas, sanções ou ações disciplinares ao jogador de 25 anos. Embora a palavra do Real Madrid seja de que ninguém esperava que ele fosse substituído, eles estão totalmente ao lado de Xabi Alonso e mostrarão total apoio a qualquer decisão que ele tome em campo. O relatório acrescentou ainda que o clube não intervirá nesta questão, permitindo que Xabi lide com a situação.
"O caráter de Vini? Existem diferentes personalidades em qualquer vestiário. Agora vamos aproveitar a vitória, depois teremos uma conversa, com certeza", o treinador disse após a vitória no clássico, insinuando que ele definitivamente terá conversas com o brasileiro.
- AFP
Real Madrid enfrenta calendário desafiador
Com o momento favorecendo aos Merengues, eles enfrentarão o Valencia no Santiago Bernabéu neste fim de semana. Após isso, o time de Alonso jogará cinco partidas fora de casa consecutivas, incluindo visitas a Liverpool e Olympiacos na Liga dos Campeões.