Toni Kroos sai em defesa de Vinícius Junior após chilique em Real Madrid x Barcelona: "Ninguém pode julgar"

Vinícius Jr fez a defesa do Barcelona rodopiar, especialmente o lateral-direito Jules Kounde, naquela que foi talvez a performance mais eletrizante do brasileiro até agora sob o comando de Xabi Alonso. O camisa 7 do Real Madrid estava motivado a provar um ponto após os controversos comentários pré-jogo de Lamine Yamal, e desempenhou um papel vital para ajudar sua equipe a quebrar a sequência de derrotas contra seus arquirrivais no domingo, apesar de não registrar nenhum gol ou assistência.

Em uma partida marcada por controvérsias tanto antes do pontapé inicial quanto após o apito final, a reação de Vinícius ao ser substituído após 72 minutos pareceu ter estragado o clima dentro do vestiário em meio às celebrações após a vitória.

Xabi Alonso decidiu tirar o brasileiro do jogo para colocar Rodrygo aos 72 minutos, com o placar do jogo em 2 a 1 a favor dos anfitriões. No entanto, o ex-jogador do Flamengo não ficou nem um pouco satisfeito e fez birra, dizendo as palavras "estou saindo deste time" antes de sair do campo e entrar diretamente no túnel do Santiago Bernabéu em direção aos vestiários. Logo depois, ele foi capturado sentado no banco do Real Madrid, e se envolveu em uma discussão verbal com Yamal enquanto as tensões aumentavam entre os dois rivais após o apito final.