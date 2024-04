Todos os títulos oficiais do Palmeiras na história

Confira todas as conquistas do Palmeiras em sua história

Um dos principais clubes do Brasil, o Palmeiras desempenhou um papel fundamental na história do futebol do país, deixando uma marca única no cenário esportivo nacional. Além de suas conquistas notáveis e uma rica tradição, o clube também viu surgir verdadeiras lendas do jogo, como Ademir da Guia e o talentoso goleiro Marcos. Além disso, o Alviverde ostenta uma legião de torcedores apaixonados, contribuindo para sua influência e relevância no panorama esportivo brasileiro.

A ausência da Copa Rio de 1951 na lista abaixo acontece por, apesar de sua enorme importância para a história do clube, assim como outros títulos internacionais disputados naquela época, a taça não ser considerada como caráter oficial pela Fifa. Aqui, apresentaremos a lista de todos os títulos conquistados pelo clube.

*levantamento contabiliza apenas os campeonatos hoje considerados oficiais