Tocantinópolis x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D

Equipes medem forças neste sábado (03), no Estádio Ribeirão, em Tocantins, pela terceira rodada da quarta divisão; veja os detalhes

Tocantinópolis e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (03), às 16h (de Brasília), no Estádio Ribeirão, no tocantins, pela 3ª rodada da Série D 2025. A partida não teve transmissão oficial confirmada (confira a programação completa).

O Tocantinópolis chega para a terceira rodada da Série D ainda em busca da primeira vitória na competição. Após dois empates - 2 a 2 com o Maracanã e 1 a 1 diante do Altos -, o Verdão do Norte aposta no fator casa e no apoio da torcida para transformar os bons momentos em campo em três pontos fundamentais na briga pela permanência no G-4 do grupo A2.

Já o Sampaio Corrêa vive um momento de recuperação e mira embalar de vez na temporada. A Bolívia Querida venceu o Parnahyba por 1 a 0 na última rodada e quer manter o embalo, especialmente após a vitória sobre o Imperatriz no jogo de ida das semifinais do Campeonato Maranhense. De olho no topo da tabela, o time busca repetir fora de casa o desempenho que garantiu os primeiros três pontos na Série D.