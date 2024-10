Títulos, times, idade e raio-x completo de Andrés Iniesta

O meia marcou sua geração no futebol mundial, e agora está prestes a pendurar as chuteiras; confira os números de sua carreira

Craque, cerebral, decisivo, ídolo... é difícil encontrar um único adjetivo para representar Andrés Iniesta dentro de campo. Carregando uma das histórias mais admiráveis dos livros do futebol, segundo o portal espanhol Relevo, hoje, aos 40 anos, o espanhol está prestes a se aposentar - oficialização que deve acontecer no dia 8 de outubro, em Barcelona.

Um dos principais jogadores de sua geração, não apenas para a Espanha e para o Barcelona, mas para o futebol mundial, o meia detém um currículo impecável em relação a títulos, momentos históricos e estilo de jogo. Revelado nas categorias de base do clube da Catalunha, foi por lá que colecionou troféus dos mais renomados e figurou em esquadrões lendários do mundo da bola.

Ao lado de Xavi, Iniesta foi um dos jogadores fundamentais no sucesso do "tiki-taka" com Pep Guardiola no Camp Nou, além de espelhar o estilo de jogo também na Espanha bicampeã da Eurocopa em 2008 e 2012 e da Copa do Mundo em 2010 - na última, marcando o gol decisivo na final. O craque estrelou por mais anos na meia cancha do Barça, onde também teve ótimos momentos ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar e companhia, como na conquista da Champions League de 2014/15.

Em 2018, aos 33 anos, o meio-campista deixou a Catalunha rumo ao Japão, onde atuou por mais anos no Vissel Kobe. Em 2023, mais ainda na reta final da carreira, se transferiu para o Emirates Club, dos Emirados Árabes, onde ficou por uma temporada, concretizando sua "última dança" em Dubai.

Iniesta é mais um daqueles jogadores que a Bola de Ouro teve a infelicidade de não ser concedida. Ele até bateu na trave duas vezes, ficando com a Bola de Prata (segundo lugar) em 2010 e a Bola de Bronze (terceiro lugar) em 2012, mas não chegou ao merecido posto.

Abaixo, a GOAL relembra todos os títulos do jogador durante seus 22 anos de carreira, além dos clubes, números e mais de seus feitos para o futebol...