Os títulos e recordes de Sergio Ramos pelo Real Madrid

O sevilhano fez passagem memorável pelo Real Madrid, enchendo a prateleira de troféus do Bernabéu e deixando momentos históricos

“Uma verdadeira lenda do Madrid, um dos melhores jogadores da história do nosso clube ”, com toda a reverência merecida, essa é a apresentação de Sergio Ramos na página oficial do Real Madrid.

Em 8 de setembro de 2005, um jovem de 19 anos, chegava a Madrid. Dezesseis temporadas depois, em 16 de junho de 2021, aos 35 anos ele se despedia do clube como um dos maiores ídolos da história merengue. Ao longo de sua trajetória no Santiago Bernabéu, Ramos disputou 671 partidas, ostentando uma marca impressionante de 101 gols. Sua liderança inabalável foi fundamental para a conquista de 22 troféus, incluindo cinco títulos da Champions League, quatro Mundiais de Clubes da FIFA, duas Copas do Rei e cinco La Ligas.

Mais artigos abaixo

Entre tantos momentos memoráveis, um se destaca como o ápice da carreira de Ramos no Real Madrid: a final da Champions League de 2013/14, em Lisboa. Naquele histórico Derby de Madrid, o capitão merengue marcou o gol de empate no final do tempo normal, levando o jogo para a prorrogação que garantiria a décima taça da Champions League para o clube.

A história de Sergio Ramos no Real Madrid é um conto de paixão e entrega. Um legado que o coloca entre os maiores jogadores que já vestiram a camisa branca e que jamais será esquecido pela torcida merengue.

A seguir, a GOAL lista as glórias do zagueiro com a camisa do Real Madrid...