Os times e títulos de Thomas Tuchel como técnico

Treinador alemão assume o comando da Inglaterra a partir de janeiro de 2025; confira seu histórico, conquistas e passagens

Thomas Tuchel foi anunciado como o novo técnico da Inglaterra e assumirá o comando da equipe a partir de janeiro de 2025, em um contrato inicial de 18 meses. Ele chega para ocupar a vaga deixada por Gareth Southgate após o vice da Eurocopa de 2024, que, até então, estava sob responsabilidade do interino Lee Carsley.

Aos 51 anos, Tuchel teve seu trabalho mais recente no Bayern de Munique, onde ficou até o final da última temporada sem títulos na Baviera e, desde então, aguardava seu próximo destino. Agora, pela primeira vez no cenário de seleções, ele voltará à Terra da Rainha após mais de dois anos, quando finalizou sua passagem pelo Chelsea, coroada com a conquista da Champions League de 2020/21.

Com base em sua carreira, o treinador tentará guiar a boa e jovem geração inglesa a um grande título após quase 60 anos de espera. É isso que veremos nos próximos anos, a começar pela Liga das Nações, em 2025, e pela Copa do Mundo em 2026. Confira, abaixo, o retrospecto de Tuchel como técnico e os títulos conquistados ao longo da carreira...