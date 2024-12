Os times e títulos de Pedro Caixinha como técnico

O treinador português deixou seu cartão de visitas no futebol brasileiro pelo RB Bragantino, onde ficou por quase dois anos

Pedro Caixinha é mais um técnico nascido em Portugal que chamou a atenção no futebol brasileiro nos últimos anos. Ele comandou o RB Bragantino em 2023, levando o clube à sua melhor campanha na história do Brasileirão e à pré-Libertadores.

Em 2024, embora o português não tenha obtido o mesmo desempenho em Bragança, culminando em sua demissão em outubro, ele segue sendo alvo de grandes clubes do Brasil. Agora, para 2025, ele é o favorito para ser o substituto de Renato Gaúcho no Grêmio, que está definindo seu próximo comandante.

Natural da cidade de Beja, hoje, Caixinha tem 54 anos e fica na área técnica. No entanto, por um tempo, suas atividades foram dedicadas às traves. Ele era goleiro e atuou em diversos clubes pequenos de Portugal, antes de, aos 28 anos, encerrar a carreira, estudar Ciência do Desporto e ingressar como treinador das divisões de base do Deportivo Beja, clube de seu município natal em que também jogou.

Mais artigos abaixo

Daí em diante, podemos dizer que o técnico se encontrou muito melhor fora dos gramados. Abaixo, confira toda a trajetória de Pedro Caixinha antes de chegar ao Bragantino e ser um dos mais sondados nomes de treinadores sem clube no futebol brasileiro