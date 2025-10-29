Time francês surge como destino mais provável para Endrick caso deixe o Real Madrid em janeiro
Grande promessa, mas poucas oportunidades
Endrick juntou-se ao Real Madrid em julho de 2024, mas teve que ser paciente quanto às oportunidades no time principal devido a uma combinação de lesão e competição intensa por vagas. Durante seus primeiros meses, ele apareceu principalmente como suplente, embora tenha feito uma estreia promissora na Liga dos Campeões ao marcar um gol nos últimos minutos, tornando-se o mais jovem goleador do clube na competição. Kylian Mbappé chegou pouco antes dele, o que intensificou ainda mais a competição por posições no ataque. Apesar das dificuldades, Endrick mostrou vislumbres de seu potencial, marcando cinco gols na Copa do Rei durante sua campanha de estreia, terminando como o artilheiro dos Merengues na competição. Seus minutos limitados alimentaram especulações sobre uma possível saída por empréstimo na janela de janeiro para ganhar tempo de jogo consistente, com a Copa do Mundo se aproximando.
Xabi Alonso abordou a situação, dizendo à TNT Sports Brasil: "É claro que todos querem jogar. E um jogador jovem ainda mais. Dado o contexto, queremos competir agora, e é difícil dependendo do jogo. Ele tem que ser paciente, estar preparado e saber que está no Real Madrid. Sua hora chegará."
Os detalhes da negociação
Endrick foi um substituto não utilizado na recente vitória por 2 a 1 no El Clásico e agora, de acordo com relatos do jornalista Fabrizio Romano, entrou em negociações com o Lyon, da Ligue 1, para uma transferência por empréstimo. Em uma postagem recente no X, Romano revelou os planos do atacante, escrevendo: "A mudança planejada de Endrick para janeiro é apenas um empréstimo, sem intenção de prosseguir com qualquer proposta de transferência permanente. Endrick imagina seu futuro no Real Madrid, planejando apenas um empréstimo de curto prazo para obter mais tempo de jogo e se desenvolver, também com a Copa do Mundo se aproximando."
E uma atualização adicional hoje indicou o clube com o qual Endrick está negociando. Romano disse: "Entendo que o Olympique Lyon começou conversas para contratar Endrick por empréstimo em janeiro! As negociações já estão em curso com uma abordagem oficial para contratar o atacante brasileiro por empréstimo do Real Madrid. O OL apresentou seu plano a Endrick, que está aberto a conversar e avaliar todas as opções."
Lyon continua o trabalho de reconstrução
Um obstáculo para esta mudança temporária, no entanto, pode ser o fato de que o Lyon não está disputando a Liga dos Campeões, apenas a Liga Europa, depois de terminar em sexto no Campeonato Francês na última temporada. Apesar disso, não é exagero dizer que a sorte esteve do lado do Lyon nos últimos tempos, já que eles se livraram de um desastre absoluto: os fiscais financeiros da França rebaixaram o clube para a Ligue 2 devido a irregularidades financeiras significativas e dívidas, mas, após um recurso imediato, o clube garantiu seu retorno à Ligue 1, fornecendo também novas garantias financeiras e passando por uma mudança na gestão, nomeando a empresária americana Michele Kang como presidente, substituindo John Textor. Este alívio, embora bem-sucedido, veio com uma supervisão rigorosa sobre suas finanças, folha salarial e gastos com transferências. Apesar disso tudo, a equipe venceu quatro dos seus primeiros cinco jogos nesta temporada, superando a perda de jogadores-chave, incluindo Rayan Cherki, Alexandre Lacazette e Georges Mikautadze.
- Getty Images Sport
Endrick tem uma grande decisão a tomar
As negociações ainda estão em estágios iniciais, portanto ainda há bastante tempo para Endrick considerar suas opções, já que a janela de transferências só abre em janeiro. Porém, com o time de Xabi Alonso voando alto no topo da La Liga, parece improvável que Endrick se torne um titular regular no Bernabéu. E à medida que a Copa do Mundo se aproxima, a necessidade por minutos regulares se torna primordial, fortalecendo a possibilidade do brasileiro sair temporariamente do clube espanhol.