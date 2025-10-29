Time francês surge como destino mais provável para Endrick caso deixe o Real Madrid em janeiro

Endrick juntou-se ao Real Madrid em julho de 2024, mas teve que ser paciente quanto às oportunidades no time principal devido a uma combinação de lesão e competição intensa por vagas. Durante seus primeiros meses, ele apareceu principalmente como suplente, embora tenha feito uma estreia promissora na Liga dos Campeões ao marcar um gol nos últimos minutos, tornando-se o mais jovem goleador do clube na competição. Kylian Mbappé chegou pouco antes dele, o que intensificou ainda mais a competição por posições no ataque. Apesar das dificuldades, Endrick mostrou vislumbres de seu potencial, marcando cinco gols na Copa do Rei durante sua campanha de estreia, terminando como o artilheiro dos Merengues na competição. Seus minutos limitados alimentaram especulações sobre uma possível saída por empréstimo na janela de janeiro para ganhar tempo de jogo consistente, com a Copa do Mundo se aproximando.

Xabi Alonso abordou a situação, dizendo à TNT Sports Brasil: "É claro que todos querem jogar. E um jogador jovem ainda mais. Dado o contexto, queremos competir agora, e é difícil dependendo do jogo. Ele tem que ser paciente, estar preparado e saber que está no Real Madrid. Sua hora chegará."