Thomas Muller sugere que Inter Miami depende demais de Lionel Messi antes de encontro na final da MLS

Uma doblete de Brian White e um gol contra de Pablo Sisniega garantiram a vitória dos Whitecaps sobre o San Diego FC neste sábado (29). O gol de Hirving Lozano, aos 15 do segundo tempo, acabou servindo apenas de consolo. O triunfo confirmou o título da Conferência Oeste para Müller e companhia e colocou o time na final contra o Miami de Messi.

Do outro lado, os Herons atropelaram o New York City por 5 a 1, com Messi comandando praticamente todas as ações ofensivas. Tadeo Allende marcou um hat-trick, enquanto Mateo Silvetti e Telasco Segovia completaram a goleada que selou o título da Conferência Leste.

Mesmo sem marcar, Muller destacou que os Whitecaps são um time mais equilibrado do que o rival. Messi soma 35 gols e 22 assistências pelo Miami nesta temporada da MLS, sendo peça absolutamente central no sucesso da equipe.