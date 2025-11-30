Thomas Muller sugere que Inter Miami depende demais de Lionel Messi antes de encontro na final da MLS
Muller e Messi lideram seus times à decisão
Uma doblete de Brian White e um gol contra de Pablo Sisniega garantiram a vitória dos Whitecaps sobre o San Diego FC neste sábado (29). O gol de Hirving Lozano, aos 15 do segundo tempo, acabou servindo apenas de consolo. O triunfo confirmou o título da Conferência Oeste para Müller e companhia e colocou o time na final contra o Miami de Messi.
Do outro lado, os Herons atropelaram o New York City por 5 a 1, com Messi comandando praticamente todas as ações ofensivas. Tadeo Allende marcou um hat-trick, enquanto Mateo Silvetti e Telasco Segovia completaram a goleada que selou o título da Conferência Leste.
Mesmo sem marcar, Muller destacou que os Whitecaps são um time mais equilibrado do que o rival. Messi soma 35 gols e 22 assistências pelo Miami nesta temporada da MLS, sendo peça absolutamente central no sucesso da equipe.
- Getty Images Sport
Inter Miami depende demais de Messi?
Falando sobre o peso de cada um em seus clubes, Muller disse ao MLSsoccer.com: “Não é Messi contra Thomas Muller; é Miami contra os Whitecaps.
“Talvez eles dependam um pouco mais dele do que nós dependemos de mim, porque somos um grupo muito forte, sabe o que quero dizer?”
Ele ainda chamou Messi de “o maior jogador que já atuou no nosso esporte e que ainda está jogando” e destacou o impacto do oito vezes vencedor da Bola de Ouro na expansão da audiência da MLS.
“Se mais gente está assistindo, o valor para você como jogador, como indivíduo, para o seu time e para a sua franquia cresce muito”, explicou.
Muller dá seu próprio toque de genialidade
Enquanto o ex-Barcelona transformou a realidade dos Herons, o impacto do ídolo do Bayern de Munique no Vancouver também tem sido gigantesco. Muller trouxe experiência, liderança e mentalidade vencedora, fatores decisivos para a campanha rumo ao título da Conferência Oeste.
Sobre sua influência, o alemão afirmou: “Quando cheguei em agosto, o time já vinha muito bem. Até a final da Concacaf, estavam fazendo uma grande temporada. Acho que a pausa do meio do ano trouxe um período mais turbulento, com algumas lesões e menos vitórias.”
Ele também revelou que, ao chegar, encontrou um grupo disposto a evoluir: “Todo mundo estava pronto para render, todos perguntavam, todos estavam abertos aos meus conselhos.” O clube, sem dúvida, celebra o impacto imediato do veterano alemão, que tem compartilhado sua vasta bagagem com os companheiros.
“Acho que continuamos crescendo, construindo passo a passo, mas sinto que estamos em ótima forma como grupo. Tento fazer com que eles absorvam e aprendam com a minha experiência, assim como eu aprendi com os veteranos quando era jovem”, completou.
- Getty/GOAL
Final da MLS se aproxima
Muller e Messi voltam a se enfrentar na final da MLS no próximo fim de semana. As duas lendas já duelaram dez vezes no futebol europeu e internacional, com Muller vencendo sete desses confrontos.
Um dos duelos mais marcantes entre os dois foi o 8 a 2 aplicado pelo Bayern sobre o Barcelona na Champions de 2020, caminho que levou os alemães ao título.
Messi também já levou a melhor em confrontos importantes, incluindo a vitória na campanha da Tríplice Coroa do Barcelona em 2014/15, quando marcou o icônico gol de cobertura sobre Manuel Neuer.