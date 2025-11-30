+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thomas Muller sugere que Inter Miami depende demais de Lionel Messi antes de encontro na final da MLS

O atacante Thomas Müller, agora do Vancouver Whitecaps, da MLS, sugeriu que o Inter Miami é dependente do brilho de Lionel Messi às vésperas da final da competição entre as duas equipes. Muller tem sido uma esperança no clube canadense desde que chegou do Bayern de Munique na janela do meio do ano e precisará estar no seu melhor nível para evitar que o velho rival argentino coloque mais um troféu em sua já histórica coleção.

  • Muller e Messi lideram seus times à decisão

    Uma doblete de Brian White e um gol contra de Pablo Sisniega garantiram a vitória dos Whitecaps sobre o San Diego FC neste sábado (29). O gol de Hirving Lozano, aos 15 do segundo tempo, acabou servindo apenas de consolo. O triunfo confirmou o título da Conferência Oeste para Müller e companhia e colocou o time na final contra o Miami de Messi.

    Do outro lado, os Herons atropelaram o New York City por 5 a 1, com Messi comandando praticamente todas as ações ofensivas. Tadeo Allende marcou um hat-trick, enquanto Mateo Silvetti e Telasco Segovia completaram a goleada que selou o título da Conferência Leste.

    Mesmo sem marcar, Muller destacou que os Whitecaps são um time mais equilibrado do que o rival. Messi soma 35 gols e 22 assistências pelo Miami nesta temporada da MLS, sendo peça absolutamente central no sucesso da equipe.

    Inter Miami depende demais de Messi?

    Falando sobre o peso de cada um em seus clubes, Muller disse ao MLSsoccer.com: “Não é Messi contra Thomas Muller; é Miami contra os Whitecaps.

    “Talvez eles dependam um pouco mais dele do que nós dependemos de mim, porque somos um grupo muito forte, sabe o que quero dizer?”

    Ele ainda chamou Messi de “o maior jogador que já atuou no nosso esporte e que ainda está jogando” e destacou o impacto do oito vezes vencedor da Bola de Ouro na expansão da audiência da MLS.

    “Se mais gente está assistindo, o valor para você como jogador, como indivíduo, para o seu time e para a sua franquia cresce muito”, explicou.

  • Muller dá seu próprio toque de genialidade

    Enquanto o ex-Barcelona transformou a realidade dos Herons, o impacto do ídolo do Bayern de Munique no Vancouver também tem sido gigantesco. Muller trouxe experiência, liderança e mentalidade vencedora, fatores decisivos para a campanha rumo ao título da Conferência Oeste.

    Sobre sua influência, o alemão afirmou: “Quando cheguei em agosto, o time já vinha muito bem. Até a final da Concacaf, estavam fazendo uma grande temporada. Acho que a pausa do meio do ano trouxe um período mais turbulento, com algumas lesões e menos vitórias.”

    Ele também revelou que, ao chegar, encontrou um grupo disposto a evoluir: “Todo mundo estava pronto para render, todos perguntavam, todos estavam abertos aos meus conselhos.” O clube, sem dúvida, celebra o impacto imediato do veterano alemão, que tem compartilhado sua vasta bagagem com os companheiros.

    “Acho que continuamos crescendo, construindo passo a passo, mas sinto que estamos em ótima forma como grupo. Tento fazer com que eles absorvam e aprendam com a minha experiência, assim como eu aprendi com os veteranos quando era jovem”, completou.

    Final da MLS se aproxima

    Muller e Messi voltam a se enfrentar na final da MLS no próximo fim de semana. As duas lendas já duelaram dez vezes no futebol europeu e internacional, com Muller vencendo sete desses confrontos.

    Um dos duelos mais marcantes entre os dois foi o 8 a 2 aplicado pelo Bayern sobre o Barcelona na Champions de 2020, caminho que levou os alemães ao título.

    Messi também já levou a melhor em confrontos importantes, incluindo a vitória na campanha da Tríplice Coroa do Barcelona em 2014/15, quando marcou o icônico gol de cobertura sobre Manuel Neuer.

