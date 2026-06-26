Thiago Motta pode recomeçar na França. Segundo o TuttoJuve.com, o ex-técnico da Juventus está entre os principais candidatos ao cargo no Strasbourg, que já iniciou os primeiros contatos exploratórios com o técnico ítalo-brasileiro, que ainda está sem clube após a passagem pela Juventus, encerrada com sua demissão em 23 de março de 2025.
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Thiago Motta volta ao banco de reservas? Surge o Estrasburgo
O clube da Alsácia valoriza a trajetória de Motta, especialmente o trabalho realizado no Bologna, onde se destacou por um futebol organizado, intenso e proativo. A experiência adquirida também no Genoa, no Spezia e na Juventus, aliada à capacidade de gerenciar um elenco internacional graças ao domínio de vários idiomas, representa mais um ponto forte.
O Estrasburgo continua avaliando outros candidatos, mas Motta permanece entre as opções mais cotadas. As próximas semanas podem ser decisivas para definir o novo técnico do clube francês. Na temporada 2025-26, o Estrasburgo ficou em oitavo lugar e, portanto, na temporada 2026-27, não participará de nenhuma competição da UEFA.