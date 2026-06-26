Thiago Motta volta ao banco de reservas? Surge o Estrasburgo

O clube da Alsácia valoriza a trajetória de Motta, especialmente o trabalho realizado no Bologna, onde se destacou por um futebol organizado, intenso e proativo. A experiência adquirida também no Genoa, no Spezia e na Juventus, aliada à capacidade de gerenciar um elenco internacional graças ao domínio de vários idiomas, representa mais um ponto forte.





O Estrasburgo continua avaliando outros candidatos, mas Motta permanece entre as opções mais cotadas. As próximas semanas podem ser decisivas para definir o novo técnico do clube francês. Na temporada 2025-26, o Estrasburgo ficou em oitavo lugar e, portanto, na temporada 2026-27, não participará de nenhuma competição da UEFA.







