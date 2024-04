Thiago Carpini balança no São Paulo, mas tem chance em jogo da Libertadores

Treinador tem contrato no Morumbis até 31 de dezembro de 2024, mas pode deixar o clube antes do fim do vínculo

O São Paulo vai dar uma nova chance para o técnico Thiago Carpini. A diretoria cogita a saída do treinador em caso de tropeço diante o Cobresal, do Chile, na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, como soube a GOAL. A diretoria está insatisfeita com a queda de rendimento da equipe após o título da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, no dia 4 de fevereiro. Desde o troféu, a equipe disputou dez partidas, com três vitórias, quatro empates e três derrotas — 43,33% de aproveitamento. Os números ruins da equipe incomodam nos bastidores. A diretoria de Julio Casares cogita uma troca no comando técnico por causa da ausência de vitórias — o Tricolor paulista foi eliminado pelo Novorizontino nas quartas de final do Paulistão. Mais artigos abaixo