Thiago Alcântara confirmou os boatos de sua aposentadoria do futebol aos 33 anos, com o ex-Liverpool cogitado para assumir um cargo no Barcelona

Article continues below Article continues below Article continues below Thiago Alcântara pendurou oficialmente as chuteiras

Ele foi dispensado pelo Liverpool ao fim da temporada 2023/24

Cotado para integrar a comissão técnica do Barcelna Mais artigos abaixo