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Terremoto no Egito: ausência chocante do esporte e forte presença da arte

Especiais e Opinião
Premier League
Zizo
Al Ahly
Zamalek SC
Egito

Um terremoto de magnitude 5,6 na escala Richter atingiu a maioria das províncias do Egito nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

O Instituto Nacional de Pesquisas Astronômicas e Geofísicas informou que o tremor de terra ocorreu a 38 quilômetros ao norte de Suez.

O Ministério da Saúde afirmou, por meio de sua conta no Facebook, que o acompanhamento em campo registrou apenas um número limitado de ferimentos leves, que foram atendidos sem registro de mortes.

Muitas pessoas reagiram, nas redes sociais, à intensidade do terremoto, que ocorreu às três horas da manhã no horário do Egito.

Os artistas estiveram entre os primeiros a reagir ao terremoto, mas as personalidades do esporte não se manifestaram, com exceção de Ahmed Sayed Zizo, astro do Al Ahly.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A mensagem de Ahmed Sayed Zizo

    Zizo escreveu, por meio de sua conta no Instagram: "Segundos de medo foram suficientes para que o mundo, com tudo o que há nele, se tornasse pequeno aos olhos do ser humano, e para que cada um lembrasse que, no fim, não há refúgio além de Deus".

    E continuou: "A vida é curta demais para vivê-la em brigas, injustiça e raiva, e curta demais para que o mundo nos distraia do dia para o qual todos estamos caminhando".

    E acrescentou: "Trabalhe, esforce-se e sonhe, mas não se esqueça, enquanto constrói o seu mundo, de construir também para a sua vida após a morte; não adie o arrependimento nem deixe para depois uma boa ação que você possa fazer, nem um direito que você possa devolver".

    E ressaltou: "Talvez Deus nos envie momentos como este, não apenas para termos medo, mas para acordarmos e refletirmos sobre nós mesmos, e entendermos que a existência de uma segunda chance é, por si só, uma bênção".

    E concluiu: "Ó Deus, guarda-nos com Tua misericórdia, perdoa-nos, concede-nos um bom fim e não nos leves senão estando satisfeito conosco".

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  • A interação dos artistas com o tremor de terra

    Enquanto isso, muitos artistas se manifestaram nas redes sociais, entre eles o ator Mohamed Ramadan, que escreveu: "Graças a Deus, tudo terminou bem".

    Já o ator Ahmed El-Awady escreveu: "É um tremor de terra, mas que destruição".

    O artista e membro do Senado, Yasser Galal, publicou um vídeo no qual disse: "Gente, alguém sentiu esse terremoto?! Eu estava dormindo e acordei com o tremor. Que Deus nos proteja e nos guarde".

    O artista Essam El-Sakka escreveu: "Alguns segundos e o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Pessoas acordaram assustadas, pessoas correram atrás de seus filhos e familiares, e muitos corações pararam de medo".

    E enfatizou: "Em um instante, lembramos que a força pertence só a Deus, e que tudo o que planejamos pode mudar em um segundo. Graças a Deus tudo passou bem, mas foi uma mensagem que nos lembra que a vida não é garantida, e que a bênção da segurança não tem preço".

    Bassem Samra escreveu: "É um terremoto normal, querido irmão. Continue dormindo, de manhã você faz o registro de ponto", mas logo apagou a publicação.

    O artista Amir Karara escreveu: "Quando você acorda e encontra o Egito inteiro falando sobre o terremoto".

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