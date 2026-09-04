Os tradicionais pesos-pesados da Holanda, Ajax, PSV Eindhoven e Feyenoord, concluíram uma frenética janela de transferências de verão com o objetivo de afirmar sua dominância doméstica. Os três clubes trouxeram estrelas internacionais europeias já comprovadas, reforços de alto valor e contratações estratégicas por empréstimo.

O Ajax liderou o volume de gastos com movimentos de destaque, enquanto o PSV e o rival Feyenoord fizeram adições pontuais em posições-chave.

As estratégias combinadas de recrutamento sinalizam a intenção do De Topdrie de elevar sua competitividade tanto no cenário doméstico quanto no europeu.