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Alvino Hanafi

Traduzido por

Ter Stegen, Geertruida e Nelson lideram as principais transferências de verão do "Top Three" holandês

Mercado da bola
Eredivisie
Ajax
PSV
Feyenoord

O “Top 3” do futebol holandês realizou grandes reformulações no elenco durante a janela de transferências de verão. Ajax, PSV Eindhoven e Feyenoord garantiram talentos internacionais de destaque, empréstimos de peso e o retorno de ídolos para reforçar suas ambições pelo título.

  • Elite da Eredivisie reformula os elencos

    Os tradicionais pesos-pesados da Holanda, Ajax, PSV Eindhoven e Feyenoord, concluíram uma frenética janela de transferências de verão com o objetivo de afirmar sua dominância doméstica. Os três clubes trouxeram estrelas internacionais europeias já comprovadas, reforços de alto valor e contratações estratégicas por empréstimo.

    O Ajax liderou o volume de gastos com movimentos de destaque, enquanto o PSV e o rival Feyenoord fizeram adições pontuais em posições-chave.

    As estratégias combinadas de recrutamento sinalizam a intenção do De Topdrie de elevar sua competitividade tanto no cenário doméstico quanto no europeu.

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  • imago-sport-1081167474.jpgANP

    Ajax garante contingente internacional de destaque

    O Ajax realizou uma ambiciosa campanha de contratações, liderada pela chegada do goleiro do Barcelona Marc-Andre ter Stegen por empréstimo de uma temporada. O clube de Amsterdã também concluiu a contratação em definitivo do atacante brasileiro Marcos Leonardo, vindo do Al-Hilal, por € 19,9 milhões.

    O clube acrescentou experiência de elite do futebol europeu ao contratar o meia alemão Julian Brandt e o meio-campista marroquino Sofyan Amrabat como agentes livres.

    Além disso, o ídolo do clube Daley Blind voltou para sua terceira passagem pela Johan Cruyff Arena, ao lado das chegadas por empréstimo de última hora de Thilo Kehrer, do Monaco, e Simon Adingra, do Sunderland.

  • imago-sport-1081890989.jpgDeFodi Images

    PSV e Feyenoord fazem movimentos-chave

    O PSV Eindhoven reforçou seus setores defensivo e de lado de campo ao trazer de volta à Eredivisie, por empréstimo junto ao RB Leipzig, o internacional holandês Lutsharel Geertruida. O PSV também concluiu a contratação sem custos do ponta sérvio Filip Kostic após sua saída da Juventus.

    O Feyenoord se concentrou em adições estratégicas ao elenco, garantindo o meio-campista belga Charles Vanhoutte em contrato de três anos.

    O Feyenoord concluiu seus negócios no último dia da janela ao contratar novamente, em definitivo, o ponta inglês Reiss Nelson após seu período anterior por empréstimo em Roterdã.

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  • imago-sport-1011867122.jpgBox to Box Pictures

    A intensidade da disputa pelo título recomeça

    Com a reestruturação do elenco finalizada, os grupos recém-montados agora precisam se adaptar rapidamente à medida que os compromissos domésticos e europeus se intensificam ao longo da campanha.

    A chegada de nomes estabelecidos como Ter Stegen, Brandt, Geertruida e Kostic acrescenta profundidade tática significativa à disputa pelo título da Eredivisie.

    Os três clubes voltam imediatamente suas atenções para a ação da liga, com o objetivo de integrar seus novos reforços a formações vencedoras.