Entenda se o torneio contará com o VAR e as novidades que a Federação trouxe para 2024

A assistência de vídeo já é realidade em boa parte do mundo do futebol, e não é diferente no Brasil há mais de seis anos. No entanto, ainda não está presente em todos os campeonatos, e, mesmo em algumas das maiores organizações do país, em todas as fases deles.

Sendo assim, muito se discutiu se o uso da ferramenta estaria disponível no Campeonato Carioca de 2024, que já está em andamento e conta com algumas polêmicas. Entenda tudo abaixo!