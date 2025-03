Tem que respeitar o Pedri! Meio-campista do Barcelona não tem sido tão exaltado quanto merecia

Espanhol tem sido afetado por problemas físicos nos últimos anos, mas está em forma incrível e no auge de suas habilidades

Quase exatamente um ano atrás, uma reportagem surgiu na imprensa espanhola alegando que Pedri já não era mais 'intocável' no Barcelona. Ainda parecia muito improvável que o meio-campista fosse vendido - mas a ideia de que os Blaugranas pelo menos ouviriam quaisquer ofertas que chegassem durante a janela de transferências do meio do ano não parecia tão impossível.

Para começar, os problemas financeiros do Barça eram bem conhecidos. Na época, também havia conversas de que Raphinha poderia ser sacrificado para ajudar a equilibrar as contas. Em segundo lugar, e muito mais significativamente, havia crescentes preocupações sobre as persistentes lesões de Pedri, que havia acabado de ficar de fora por um problema na coxa pela sexta vez em menos de três anos.

Obviamente, não havia dúvidas sobre o talento de Pedri, mas sua incapacidade de se manter em forma havia se tornado inegavelmente uma grande preocupação na Catalunha, e era de partir o coração para qualquer amante de futebol ver um dos jogadores mais talentosos ser forçado a sair da Euro 2024 com uma lesão no joelho causada por um choque com Toni Kroos.

No entanto, oito meses após sua substituição forçada nas quartas de final sobre a Alemanha, Pedri está, talvez, em melhor forma - e em melhor fase - do que em qualquer momento anterior em sua ainda curta carreira...