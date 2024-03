Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?

GOAL sana as dúvidas sobre o que acontece caso uma partida de mata-mata de Liga dos Campeões termine empatada

A prorrogação é um momento de agonia e esperança no coração do torcedor. É quando o tempo normal não foi suficiente para definir o vencedor e a decisão da partida se estende por mais 30 minutos.

Quer ver jogos da Liga dos Campeões ao vivo? Clique aqui e experimente a Max

Quanto a Champions League, em todas as fases do mata-mata da competição - desde as oitavas de final até a final - se o placar permanecer empatado no tempo regulamentar, a partida terá prorrogação. Isto é, mais 30 minutos de jogo divididos em dois tempos de 15 minutos. Caso a igualdade no marcador persista, a decisão vai para a disputa por pênaltis.

Mais artigos abaixo