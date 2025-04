Tem como Mohamed Salah salvar sua campanha pela Bola de Ouro? Lenda do Liverpool busca um propósito na reta final da temporada

As esperanças do egípcio para ser melhor do mundo foram abaladas na Liga dos Campeões, mas ele ainda pode fazer história na Premier League

O gol tardio de Harvey Elliott no Parc des Princes deveria ter sido o momento decisivo na disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões do Liverpool contra o Paris Saint-Germain. Virgil van Dijk fez um passe longo para a área para Dominik Szoboszlai, que controlou a bola no peito antes de imediatamente entregá-la para Alexis Mac Allister. O primeiro toque inteligente do argentino o levou além de Vitinha e, então, ele fez algo ainda mais esperto ao puxar a bola de volta para o centro da área em vez de cruzá-la forte para a pequena área.

Ao fazer isso, ele encontrou Salah em uma posição que quase sempre aproveita. No entanto, o astro egípcio não conseguiu encontrar uma maneira de passar por Nuno Mendes, com o português bloqueando brilhantemente o chute de Salah. Caso Salah tivesse marcado, o Liverpool teria liderado por 2 a 0 no agregado. Apenas oito minutos depois, porém, tudo estava empatado, com Ibrahima Konate presenteando Ousmane Dembele com um gol, e o PSG avançou merecidamente nos pênaltis.

Salah terminou o jogo em lágrimas, já que o que pode muito bem ser sua última noite europeia em Anfield terminou em desgosto. As esperanças do Liverpool na Liga dos Campeões haviam evaporado – e parecia que sua candidatura à Bola de Ouro também tinha acabado...