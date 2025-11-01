Técnico do West Ham faz desafio a Lucas Paquetá após fim de acusações de manipulação

Nuno Espírito Santo traçou novos planos para Lucas Paquetá após o fim da longa investigação da Federação Inglesa sobre manipulação de resultados. O meia de 28 anos foi acusado de receber cartões amarelos de propósito em quatro jogos da Premier League entre 2022 e 2023, mas uma comissão independente concluiu que as acusações “não foram comprovadas” após uma análise de 314 páginas que não encontrou nenhuma prova de irregularidade.

Paquetá recebeu apenas uma advertência por não cooperar totalmente com o processo — punição considerada a mais leve possível, sem multa ou suspensão. Segundo o relatório, ele respondeu de forma limitada por orientação jurídica, motivado pelo estresse e pela barreira do idioma. A FA foi condenada a pagar 90% dos custos do caso, encerrando uma saga de dois anos que também impediu sua transferência de 85 milhões de libras (R$ 601 milhões) para o Manchester City.

Com o caso resolvido, o brasileiro reafirmou seu compromisso com o West Ham. Poucas horas depois das notícias, publicou uma foto sorrindo com os filhos e a camisa dos Hammers, demonstrando estar focado em ajudar o time, que ocupa o 19º lugar na Premier League.