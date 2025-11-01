Técnico do West Ham faz desafio a Lucas Paquetá após fim de acusações de manipulação
Paquetá inocentado de todas as acusações
Nuno Espírito Santo traçou novos planos para Lucas Paquetá após o fim da longa investigação da Federação Inglesa sobre manipulação de resultados. O meia de 28 anos foi acusado de receber cartões amarelos de propósito em quatro jogos da Premier League entre 2022 e 2023, mas uma comissão independente concluiu que as acusações “não foram comprovadas” após uma análise de 314 páginas que não encontrou nenhuma prova de irregularidade.
Paquetá recebeu apenas uma advertência por não cooperar totalmente com o processo — punição considerada a mais leve possível, sem multa ou suspensão. Segundo o relatório, ele respondeu de forma limitada por orientação jurídica, motivado pelo estresse e pela barreira do idioma. A FA foi condenada a pagar 90% dos custos do caso, encerrando uma saga de dois anos que também impediu sua transferência de 85 milhões de libras (R$ 601 milhões) para o Manchester City.
Com o caso resolvido, o brasileiro reafirmou seu compromisso com o West Ham. Poucas horas depois das notícias, publicou uma foto sorrindo com os filhos e a camisa dos Hammers, demonstrando estar focado em ajudar o time, que ocupa o 19º lugar na Premier League.
- (C)Getty Images
Nuno quer Paquetá como líder da reação
Antes do jogo contra o Newcastle, Nuno Espírito Santo reconheceu que toda a polêmica afetou o desempenho do camisa 10, mas reforçou a confiança no jogador. “O barulho não ajuda, mas agora acabou. Ele vai jogar no domingo e ajudar seus companheiros”, disse o técnico.
Nuno revelou que teve uma conversa pessoal com Paquetá sobre o peso de sua posição. “Ser o camisa 10 é mais do que um número. É um símbolo. Precisamos que ele lidere, porque o grupo confia nele. Há muito mais que ele pode entregar”, afirmou. O treinador destacou ainda que o brasileiro enfrentará compatriotas como Bruno Guimarães e Joelinton no meio-campo do Newcastle: “Durante o jogo eles não serão amigos. Depois, sim.”
O alívio e a nova chance de Paquetá
A decisão da FA é um enorme alívio para Paquetá, que viu sua carreira travar por mais de dois anos. Prestes a assinar com o Manchester City em 2023, ele viu a negociação ruir com o surgimento das denúncias. Mesmo assim, manteve alto nível no West Ham, marcando três gols em dez partidas nesta temporada.
Apesar da fase ruim do time, o brasileiro segue sendo o ponto de criatividade dos Hammers. Sua visão de jogo e qualidade técnica continuam sendo o diferencial no elenco. Agora, Nuno aposta que, livre de pressões externas, Paquetá voltará à melhor forma e ajudará o clube a reagir.
- Getty
Missão: escapar do rebaixamento
O West Ham volta a campo neste domingo (02) contra o Newcastle, e Paquetá deve ser titular. Com sete derrotas nos nove primeiros jogos, o time precisa desesperadamente de resultados. Nuno conta com o talento e a liderança do brasileiro para reacender a confiança do elenco e começar a tirar os Hammers da zona de rebaixamento.