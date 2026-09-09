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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Técnico perdido e defesa de várzea: torcida do Al Ahly lamenta início catastrófico de temporada

Al Qadsiah x Al-Ahli
Al Qadsiah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Pusic
Arábia Saudita
Países Baixos

"... este é o meu Al Ahly dos continentes!"

A decepção da torcida do Al-Ahli saudita continuou após a nova derrota sofrida pelo clube, na terça-feira, diante do Al-Qadisiyah pelo placar de 3 a 2, na sexta rodada da Saudi Pro League.

Ao contrário da estabilidade técnica que levou o time a conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia da Elite por duas vezes sob o comando do ex-treinador, o alemão Matthias Jaissle, o Al-Ahli vive uma instabilidade notável com seu novo técnico, o holandês Marino Pusic.

Ao longo das 6 partidas disputadas pelo time no campeonato nesta temporada, o Al-Ahli venceu 3 e perdeu outras 3, o que aumentou a preocupação diante das constantes acusações de mau aproveitamento dos jogadores por parte do treinador.

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  • Meio-campo exposto: é este o Al Ahly dos Mundiais?

    Nesse contexto, o jornalista saudita Mohammed Al-Sheikhi, ex-diretor do centro de mídia do Al-Ahli, criticou o técnico Bosec após a derrota de ontem.

    Al-Sheikhi escreveu na plataforma X: "Um técnico perdido. Meio-campo descoberto e defesa de rua".

    E acrescentou: "Este é o Al-Ahli dos continentes. Contratam para ele jogadores abaixo do seu patamar e que não condizem com suas participações internacionais, enquanto para os outros vêm as maiores e mais fortes contratações".

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  • Trabalho fracassado: "quando você é liderado por um estagiário"

    Essas palavras irritaram parte da torcida do Al-Ahli que acompanha Al-Shaikhi por sua conta no X, e uma grande parcela deles direcionou as críticas não apenas ao treinador, mas também aos dirigentes que o trouxeram para a equipe.

    A conta Bader jazi comentou: "O problema é que você resume tudo a treinador e jogadores, quando a falha real é maior que isso. O Al-Ahli precisa de um projeto claro e de um apoio à altura de seu status e de suas participações internacionais, não de contratações a conta-gotas para depois culparmos o treinador e os jogadores pelos resultados".

    E prosseguiu: "O treinador é ruim, mas que culpa tem o treinador se o Trincão fica passeando em campo? No segundo e no terceiro gol o Atangana teve participação, e ele fica passeando como se não estivesse dentro de uma partida. Que culpa tem o treinador se Rayan Hamed não sabe marcar o adversário? O treinador arca com seus próprios erros, mas não podemos jogar todo erro individual em cima do treinador".

    A teoria da conspiração também esteve presente para alguns, já que uma conta que se autodenomina "O Olhar Perspicaz" disse: "O diretor quer assim, Al-Shaikhi, é a repetição das lembranças de 2016 com Hasi e Al-Muhayani. A força pertence a Deus, louvado e exaltado seja, e nos basta dizer: Deus nos basta e é o melhor guardião".

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    E faris escreveu: "Quando você entrega seu pescoço a um treinador aprendiz, esse é o resultado numa partida contra uma equipe em que você testa esquemas, escala Firas de ala e Trincão de camisa 10 e Sebastian de camisa 8. O resultado 3 já foi misericórdia, e Rayan de lateral".

    Da mesma forma, "Amin Al-Subhi Abu Mishari" comentou sobre a maneira de jogar de Bosic, dizendo: "Jogar com um único volante e diante do Al-Qadisiyah é um trabalho fracassado e um planejamento fraco. Perdemos Firas pela direita e Trincão no meio, embora ele não tenha rendido nem no meio nem na ala".

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