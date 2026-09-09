Essas palavras irritaram parte da torcida do Al-Ahli que acompanha Al-Shaikhi por sua conta no X, e uma grande parcela deles direcionou as críticas não apenas ao treinador, mas também aos dirigentes que o trouxeram para a equipe.

A conta Bader jazi comentou: "O problema é que você resume tudo a treinador e jogadores, quando a falha real é maior que isso. O Al-Ahli precisa de um projeto claro e de um apoio à altura de seu status e de suas participações internacionais, não de contratações a conta-gotas para depois culparmos o treinador e os jogadores pelos resultados".

E prosseguiu: "O treinador é ruim, mas que culpa tem o treinador se o Trincão fica passeando em campo? No segundo e no terceiro gol o Atangana teve participação, e ele fica passeando como se não estivesse dentro de uma partida. Que culpa tem o treinador se Rayan Hamed não sabe marcar o adversário? O treinador arca com seus próprios erros, mas não podemos jogar todo erro individual em cima do treinador".

A teoria da conspiração também esteve presente para alguns, já que uma conta que se autodenomina "O Olhar Perspicaz" disse: "O diretor quer assim, Al-Shaikhi, é a repetição das lembranças de 2016 com Hasi e Al-Muhayani. A força pertence a Deus, louvado e exaltado seja, e nos basta dizer: Deus nos basta e é o melhor guardião".

E faris escreveu: "Quando você entrega seu pescoço a um treinador aprendiz, esse é o resultado numa partida contra uma equipe em que você testa esquemas, escala Firas de ala e Trincão de camisa 10 e Sebastian de camisa 8. O resultado 3 já foi misericórdia, e Rayan de lateral".

Da mesma forma, "Amin Al-Subhi Abu Mishari" comentou sobre a maneira de jogar de Bosic, dizendo: "Jogar com um único volante e diante do Al-Qadisiyah é um trabalho fracassado e um planejamento fraco. Perdemos Firas pela direita e Trincão no meio, embora ele não tenha rendido nem no meio nem na ala".

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