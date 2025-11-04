Técnico morre aos 44 anos após sofrer colapso durante partida

A Federação Sérvia de Futebol disse em um comunicado oficial após saber de seu falecimento: “A Associação de Futebol da Sérvia recebeu com profundo pesar e incredulidade a notícia da morte súbita do treinador do FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, que faleceu durante a partida da Mozzart Bet Super League da Sérvia entre Mladost e Radnicki 1923 em Lucani.

“Seu falecimento prematuro representa uma perda tremenda para toda a comunidade do futebol. A Associação de Futebol da Sérvia expressa suas mais profundas condolências à família Zizovic, aos membros do FK Radnicki 1923, assim como a todos os amigos e admiradores de seu caráter e trabalho. Descanse em paz, Mladen. Seu amor pelo futebol e o legado que você deixou permanecerão conosco para sempre.”

Uma das equipes mais triunfantes da Sérvia, o Partizan Belgrado, que devem enfrentar o Radnicki no início de dezembro, acrescentaram em um comunicado próprio: “Com tristeza, recebemos a notícia de que o treinador do Radnicki de Kragujevac, Mladen Zizovic, faleceu subitamente. Nossas sinceras condolências à família, amigos e ao clube.”