Técnico morre aos 44 anos após sofrer colapso durante partida
Eventos trágicos na primeira divisão sérvia
A partida em questão ocorreu na noite de domingo, com o Radnicki enfrentando o Mladost. O confronto foi interrompido após 22 minutos, quando Zizovic desmaiou e recebeu atendimento médico urgente, sendo levado ao hospital.
O jogo continuou com as atualizações pendentes sobre o estado do treinador, até que com a notícia angustiante foi divulgada 20 minutos após o reinício da partida. Imagens das reações em campo foram compartilhadas nas redes sociais, com diversos jogadores desolados caindo no chão.
Jogo abandonado após notícias devastadoras serem divulgadas
Muitos jogadores caíram em lágrimas enquanto as estrelas do Radnicki tentavam consolar uns aos outros. A decisão foi tomada pelos oficiais da partida de continuar o jogo após Zizovic ter sido transportado para o hospital. Posteriormente, as autoridades finalizaram a partida após a notícia trágica.
Zizovic, que encerrou sua carreira como jogador em 2016, estava participando apenas de seu terceiro jogo como técnico do Radnicki - tendo sido nomeado em 23 de outubro. Ele fez duas aparições pela seleção da Bósnia e Herzegovina como jogador, tendo passado sua carreira atuando em clubes de seu país natal e da Albânia.
A declaração do Radnicki 1923
Zizovic deixou três filhos. A declaração do clube que ele treinava disse: “É com profundo pesar que informamos ao público, fãs e amigos do esporte que nosso chefe do staff profissional, Mladen Zizovic, faleceu durante o jogo desta noite entre Mladost e Radnicki 1923 em Lucani.
“Nosso clube perdeu não apenas um grande especialista, mas acima de tudo um bom homem, amigo e esportista que com seu conhecimento, energia e nobreza deixou uma marca profunda nos corações de todos que o conheceram.
“O clube de futebol Radnicki 1923 envia suas mais sinceras condolências à sua família, amigos e a todos que compartilharam o amor pelo futebol com ele. Descanse em paz, Jovem.”
- Getty
Tributo da Federação Sérvia de Futebol
A Federação Sérvia de Futebol disse em um comunicado oficial após saber de seu falecimento: “A Associação de Futebol da Sérvia recebeu com profundo pesar e incredulidade a notícia da morte súbita do treinador do FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, que faleceu durante a partida da Mozzart Bet Super League da Sérvia entre Mladost e Radnicki 1923 em Lucani.
“Seu falecimento prematuro representa uma perda tremenda para toda a comunidade do futebol. A Associação de Futebol da Sérvia expressa suas mais profundas condolências à família Zizovic, aos membros do FK Radnicki 1923, assim como a todos os amigos e admiradores de seu caráter e trabalho. Descanse em paz, Mladen. Seu amor pelo futebol e o legado que você deixou permanecerão conosco para sempre.”
Uma das equipes mais triunfantes da Sérvia, o Partizan Belgrado, que devem enfrentar o Radnicki no início de dezembro, acrescentaram em um comunicado próprio: “Com tristeza, recebemos a notícia de que o treinador do Radnicki de Kragujevac, Mladen Zizovic, faleceu subitamente. Nossas sinceras condolências à família, amigos e ao clube.”