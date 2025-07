Técnico do Chelsea, Enzo Maresca fica sem palavras ao descobrir que Fluminense disputou mais jogos do que os Blues antes de encontro na semifinal do Mundial de Clubes Mundial de Clubes Chelsea Fluminense Fluminense x Chelsea

Italiano se surpreende com a carga de partidas do Tricolor, enquanto se se prepara para confronto decisivo na Copa do Mundo de Clubes