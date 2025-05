Tchau, Real Madrid! Como o Barcelona de Hansi Flick, Lamine Yamal, Raphinha e mais voltou a reinar no Campeonato Espanhol

Apesar da constante instabilidade fora de campo, o Barcelona destronou o Real Madrid e conquistou o título espanhol — graças, sobretudo, ao trio

Em abril, veio à tona que o técnico do Barcelona, Hansi Flick, promoveu uma pequena mudança no centro de treinamento do clube: agora, as paredes do vestiário do time principal exibem frases motivacionais de grandes ídolos do esporte, como Michael Jordan.

A revelação não surpreendeu muito, já que Flick é conhecido por ser atento aos mínimos detalhes. A escolha de Jordan também fez todo sentido — afinal, o ex-jogador de basquete é praticamente um símbolo da mentalidade ousada que Flick busca implementar no futebol. Jordan nunca teve medo de falhar; pelo contrário, sempre encarou os erros como parte do aprendizado.

Foi ele, inclusive, quem disse uma vez: “O talento vence jogos — mas o trabalho em equipe e a inteligência vencem campeonatos". E a disputa pelo título espanhol nesta temporada foi prova perfeita disso.