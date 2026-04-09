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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

De "tanque cheio", Neymar vira esperança do Santos em maratona decisiva na Vila

Neymar
Santos

Camisa 10 segue cronograma físico, mira sequência na Vila e tenta embalar antes da convocação final para a Copa

O Santos vive dias de pressão dentro e fora de campo. Após a derrota para o Flamengo no último domingo (5), pelo Brasileirão, o Peixe voltou a tropeçar nesta quarta-feira (8), ao estrear na Copa Sul-Americana com revés por 1 a 0 diante do Deportivo Cuenca, no Equador, novamente sem Neymar.

Poupado, o camisa 10 sequer viajou com a delegação. Em meio a uma semana turbulenta, marcada por cobranças internas por atrasos salariais e protestos da torcida contra a diretoria, o Santos acumulou duas derrotas em apenas quatro dias e ligou o sinal de alerta.

A esperança de reação passa, inevitavelmente, por Neymar. O atacante permaneceu no CT Rei Pelé para intensificar o trabalho físico e chegar em melhores condições para a sequência decisiva que o clube terá pela frente, justamente em casa.

A tendência é que o craque, enfim, ganhe ritmo de jogo com a camisa santista. O planejamento prevê uma sequência de partidas na Vila Belmiro que pode ser determinante tanto para o Santos quanto para o próprio jogador, que ainda busca espaço na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    De “tanque cheio”

    A expressão foi usada pelo técnico Cuca e resume o plano traçado para Neymar. Fora por suspensão no jogo contra o Flamengo, o camisa 10 aproveitou o período para focar em treinos físicos, de força e resistência, com o objetivo de suportar a maratona que se aproxima.

    A comissão técnica vê nas próximas duas semanas uma janela ideal para dar sequência ao atacante. Serão quatro jogos consecutivos na Vila Belmiro, em um intervalo de apenas 11 dias, envolvendo três competições diferentes.

    O momento é tratado como crucial. Além da necessidade de resultados imediatos, o Santos convive com um ambiente de pressão crescente, cenário que aumenta ainda mais a importância do retorno de sua principal estrela.

    De olho na Copa do Mundo de 2026, Neymar sabe que precisa responder dentro de campo. Até a convocação final, marcada para 18 de maio, o atacante terá cerca de 13 partidas para convencer a comissão técnica de Carlo Ancelotti.

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    Sequência pesada

    A maratona começa já neste sábado, às 20h (de Brasília), contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos, o Santos aparece apenas dois acima da zona de rebaixamento e vê o confronto como fundamental para ganhar fôlego na tabela.

    Na sequência, o foco muda para a Sul-Americana. Na terça-feira, às 21h30, o Peixe recebe o Recoleta, do Paraguai, precisando vencer para seguir vivo na briga pela liderança do Grupo D, única posição que garante vaga direta nas oitavas de final.

    Depois, o time volta suas atenções ao Brasileirão diante do Fluminense, no domingo, às 16h, antes de encerrar a série de jogos em casa contra o Coritiba, no dia 22, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

    A ideia de Cuca é clara: ter Neymar disponível pelo maior número possível de partidas nesse período. A presença nos quatro jogos é considerada ideal, mas ainda depende da resposta física do atacante ao longo da sequência.

    Em meio à pressão por resultados e à corrida contra o tempo visando a Copa, o camisa 10 surge como a principal aposta do Santos para evitar que a crise se aprofunde, e, ao mesmo tempo, recolocar seu nome no radar da Seleção.

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