De "tanque cheio", Neymar vira esperança do Santos em maratona decisiva na Vila

O Santos vive dias de pressão dentro e fora de campo. Após a derrota para o Flamengo no último domingo (5), pelo Brasileirão, o Peixe voltou a tropeçar nesta quarta-feira (8), ao estrear na Copa Sul-Americana com revés por 1 a 0 diante do Deportivo Cuenca, no Equador, novamente sem Neymar.

Poupado, o camisa 10 sequer viajou com a delegação. Em meio a uma semana turbulenta, marcada por cobranças internas por atrasos salariais e protestos da torcida contra a diretoria, o Santos acumulou duas derrotas em apenas quatro dias e ligou o sinal de alerta.

A esperança de reação passa, inevitavelmente, por Neymar. O atacante permaneceu no CT Rei Pelé para intensificar o trabalho físico e chegar em melhores condições para a sequência decisiva que o clube terá pela frente, justamente em casa.

A tendência é que o craque, enfim, ganhe ritmo de jogo com a camisa santista. O planejamento prevê uma sequência de partidas na Vila Belmiro que pode ser determinante tanto para o Santos quanto para o próprio jogador, que ainda busca espaço na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.