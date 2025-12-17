Talleres não quer negociar volante com o Atlético-MG por fama de "mau pagador"

O presidente do Talleres, Andrés Fassi, não pretende negociar o volante Matías Galarza com o Atlético-MG no mercado da bola sob a alegação de que o clube é um mau pagador. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Tempo e confirmada pelo mandatário do clube à GOAL.

Procurado pela reportagem, o dirigente diz que não pretende negociar o jogador pela fama de mau pagador do clube: "É verdade, [o Atlético] Mineiro deve dinheiro a muita gente", escreveu Andrés Fassi por meio de mensagem telefônica. O Galo esteve recentemente envolvido em notícias de inadimplência por débitos com atletas — Rony acionou a Justiça do Trabalho solicitando rescisão contratual por atrasos — e com outros clubes — Athletico-PR, Botafogo, Cuiabá, Palestino, do Chile, e Corinthians foram alguns que se queixaram de falta de pagamentos.

O Atlético-MG ainda não formalizou uma proposta pela contratação de Matías Galarza, mas conversa com o estafe do jogador a fim de contratá-lo para a próxima temporada, como soube a GOAL. O problema é a objeção feita pela diretoria do Talleres, da Argentina, que não pretende negociá-lo com os mineiros.