Talleres não quer negociar volante com o Atlético-MG por fama de "mau pagador"

Presidente do Talleres, Andrés Fassi, alega fama de mau pagador para não negociar meio-campista com o Galo

O presidente do Talleres, Andrés Fassi, não pretende negociar o volante Matías Galarza com o Atlético-MG no mercado da bola sob a alegação de que o clube é um mau pagador. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Tempo e confirmada pelo mandatário do clube à GOAL.

Procurado pela reportagem, o dirigente diz que não pretende negociar o jogador pela fama de mau pagador do clube: "É verdade, [o Atlético] Mineiro deve dinheiro a muita gente", escreveu Andrés Fassi por meio de mensagem telefônica. O Galo esteve recentemente envolvido em notícias de inadimplência por débitos com atletas — Rony acionou a Justiça do Trabalho solicitando rescisão contratual por atrasos — e com outros clubes — Athletico-PR, Botafogo, Cuiabá, Palestino, do Chile, e Corinthians foram alguns que se queixaram de falta de pagamentos.

O Atlético-MG ainda não formalizou uma proposta pela contratação de Matías Galarza, mas conversa com o estafe do jogador a fim de contratá-lo para a próxima temporada, como soube a GOAL. O problema é a objeção feita pela diretoria do Talleres, da Argentina, que não pretende negociá-lo com os mineiros.

    Propostas do exterior

    O presidente do Talleres, da Argentina, Andrés Fassi, confirma ainda que há propostas de clubes do exterior pela contratação de Matías Galarza no mercado da bola: "Há propostas da MLS (Major League Soccer) e de Portugal", disse o dirigente do clube argentino à GOAL. O Talleres não define um valor para a saída do meio-campista de 23 anos, mas está disposto a negociá-lo por uma oferta considerada irrecusável.

    Indicação de Sampaoli

    A busca do Atlético-MG por Matías Galarza é uma indicação de Jorge Sampaoli à diretoria. O técnico argentino foi quem observou o atleta e repassou os números à cúpula. Ele entende que o jovem de 23 anos poderia suprir uma carência evidente do plantel para a próxima temporada. O Galo conta apenas com um jogador que faz a função de primeiro volante — Fausto Vera, que deve deixar o clube na próxima janela de transferências para defender o River Plate, também da Argentina.

    Contrato e números

    Matías Galarza tem contrato com o Talleres, da Argentina, até dezembro de 2028. Revelado pelas divisões de base do Argentinos Juniors, da Argentina, e com passagem pelo Genk, da Bélgica, o meio-campista de 23 anos disputou 27 partidas na atual temporada, com 1.966 minutos em campo. No período, não se responsabilizou por assistências, mas marcou um gol.

