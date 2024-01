Talleres exige impostos em negócio de Garro; Corinthians pode acionar Fifa por documentação

Paulistas desembolsaram R$ 20 milhões, e argentinos alegam que o valor da tributação — R$ 3 milhões — deve ser quitado

O Talleres, da Argentina, mantém a postura de que o Corinthians deve arcar com os impostos da operação envolvendo a ida de Rodrigo Garro ao Brasil. Os paulistas desembolsaram US$ 4 milhões (R$ 20 milhões na cotação atual) pelo negócio, e os argentinos exigem mais US$ 600 mil (R$ 3 milhões), referentes à tributação do negócio, para liberarem o registro do atleta. O departamento jurídico do clube paulistano deve acionar a Fifa para receber tudo referente ao registro, como soube a GOAL.

Sem a documentação necessária, o Timão já perdeu o meio-campista nos dois primeiros jogos do Paulistão, a vitória sobre o Guarani e a derrota para o Ituano. A diretoria espera regularizá-lo até esta sexta-feira (26) para tê-lo à disposição do técnico Mano Menezes ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista.

O que há, neste momento, é um entendimento diferente em relação ao contrato. O Corinthians diz que o acordo determina o pagamento de US$ 4 milhões pela aquisição do meio-camista de 26 anos. O Talleres, por outro lado, alega que o valor deveria ser líquido — incluindo a dedução de impostos —, o que aumentaria o montante para US$ 4,6 milhões.

