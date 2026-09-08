Adel Taarabt, marroquino nascido em 1989, ex-meio-campista de Milan (2014) e Genoa (2017-18), diz adeus ao futebol. Taarabt, que teve sua carreira ligada principalmente às camisas de QPR e Benfica, anunciou a decisão em seu perfil oficial no Instagram: "Eu sabia que esse dia chegaria: chegou o momento de encerrar este capítulo. O futebol foi uma parte muito importante da minha vida por tantos anos. Ele me deu lembranças maravilhosas, me permitiu conhecer pessoas incríveis e viver momentos que nunca vou esquecer".
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Taarabt, ex-Milan e Genoa, se aposenta: "Obrigado a todos os meus times"
Taarabt acrescentou: "Só quero agradecer a cada equipe pela qual joguei, a cada treinador, a cada companheiro de equipe, a cada membro da comissão e, naturalmente, a cada torcedor que me demonstrou carinho ao longo desta trajetória. A todas as equipes que tive a honra de representar, do Lens ao Sharjah (seu último time, nos Emirados Árabes, N.R.), obrigado por fazerem parte da minha história".
E por fim: "Representar o Marrocos sempre terá um lugar especial no meu coração. Houve momentos bons, momentos difíceis, erros, noites fantásticas… de tudo. Mas este foi o meu caminho e eu não o mudaria por nada neste mundo". Pela seleção do Marrocos, Taarabt disputou 30 partidas e marcou 4 gols.
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