Taarabt, ex-Milan e Genoa, se aposenta: "Obrigado a todos os meus times"

Taarabt acrescentou: "Só quero agradecer a cada equipe pela qual joguei, a cada treinador, a cada companheiro de equipe, a cada membro da comissão e, naturalmente, a cada torcedor que me demonstrou carinho ao longo desta trajetória. A todas as equipes que tive a honra de representar, do Lens ao Sharjah (seu último time, nos Emirados Árabes, N.R.), obrigado por fazerem parte da minha história".





E por fim: "Representar o Marrocos sempre terá um lugar especial no meu coração. Houve momentos bons, momentos difíceis, erros, noites fantásticas… de tudo. Mas este foi o meu caminho e eu não o mudaria por nada neste mundo". Pela seleção do Marrocos, Taarabt disputou 30 partidas e marcou 4 gols.



